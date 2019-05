Regia: Dave Wilson

Cast: Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Dave Bautista, Lamorne Morris, Eiza González, Toby Kebbell

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 20 febbraio 2020

“Bloodshot” segue le vicende del soldato deceduto Ray Garrison, riportato in vita dalla Rising Spirit Technologies grazie alla nanotecnologia. Questo processo gli fa perdere del tutto la memoria e mentre cerca in tutti i modi di recuperarla scopre nuove e incredibili abilità. In questo percorso sarà aiutato da altri combattenti modificati dalla stessa tecnologia chiamati, Chainsaw.

Bloodshot: un nuovo soldato

“Bloodshot” è la prima pellicola del nuovo universo cinematografico basato sui fumetti Valiant, che rappresentano persone comuni in situazioni straordinari; sono personaggi complessi che riflettono la società contemporanea, la politica e la diversità del mondo moderno.

Scritto da Eric Heisserer candidato al premio Oscar 2017 per il film “Arrival” e Jeff Wadlow, dietro la macchina da presa troviamo Dave Wilson regista di un episodio della serie “Love, Death & Robots” e supervisore creativo degli effetti visivi del film “Avengers: Age of Ultron”.

Vin Diesel vestirà i panni del protagonista Ray Garrison, vicino a lui ci saranno anche Guy Pearce (“Maria regina di Scozia” di Josie Rourke, “Alien: Covenant” di Ridley Scott) nel ruolo del Dr. Emil Harting, Sam Heughan (“Il tuo ex non muore mai” di Susanna Fogel) nel ruolo del Caporale Harlan Shifflet e Dave Bautista (“Avengers: Endgame” di Anthony e Joe Russo, “Stuber - Autista d'assalto” di Michael Dowse).

La produzione di “Bloodshot” è iniziata nel marzo del 2012 quando la Columbia Pictures ha annunciato di aver acquisito i diritti della casa editrice Valiant. Le riprese si sono svolte nel mese di agosto del 2018 a Città del Capo in Sudafrica e sono proseguite a Praga e Budapest per terminare nel mese di ottobre dello stesso anno.