Regia: Daniel Espinosa

Cast: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal, Ria Fend, Kalle Hennie, Adam El Hagar, Sam Wilkinson, Bentley Kalu, Sam Sahota, Chris Dodd

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: estate 2020

"Morbius" è un film diretto da Daniel Espinosa, adattamento dei fumetti Marvel creati dallo scrittore Roy Thomas e Gil Kane, interpretato da Jared Leto, nei panni del vampiro vivente Morbius, nemico acerrimo di Spider-Man.

La pellicola, dopo "Venom" del 2018, è il secondo lavoro della Sony's Marvel Universe, è prodotta da Sony Pictures e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia.

Morbius: un antieroe vampiro

Michael Morbius appare per la prima volta nel numero 101 di "The Amazing Spiderman", grazie ai suoi creatori Roy Thomas, per quel che concerne i testi, e Gil Kane, per i disegni.

Questo personaggio, divenuto nemico di Spider-Man e di Blade, era uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue, trasformato in vampiro in seguito a esperimenti finiti male volti a curare il suo stesso male e, proprio come Venom, può essere considerato più un antieroe che un villain vero e proprio.

Oltre ad avere un'incontrollabile sete di sangue, Morbius è dotato di zanne e forza suprema.

Focus su regia e cast

Dietro la macchina da presa per "Morbius" figura Daniel Espinosa, che nel 2017 ha diretto il fantascientifico "Life - Non oltrepassare il limite" con Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson.

Jared Leto con questa pellicola compie un'altra incursione nel mondo dei fumetti, dopo aver interpretato magistralmente Joker in "Sucide Squad" del 2016 per la DC Comics.

Nel cast figurano inoltre Matt Smith, celebre per aver vestito i panni dell'Undicesimo Dottore nella serie tv "Doctor Who"; Jared Harris, interprete del chimico sovietico Valerij Legasov nella serie TV "Chernobyl" e Tyrese Gibosn, famoso per il ruolo di Roman Pearce in diversi film della saga "Fast & Furious".