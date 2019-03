Stuber (2019)

Regia: Michael Dowse

Cast: Dave Bautista, Betty Gilpin, Mira Sorvino, Natalie Morales, Iko Uwais, Kumail Nanjiani, Joshua Mikel, Amin Joseph, Scott Lawrence, Darin Ferraro, Rene Moran, Christine Horn, Jennifer Riker, James William Ballard, Bethany DeZelle, George Lott, Chris Ward (I), John Gettier, Jeff Sprauve, Mallory Teplinskiy, Kyle Zingler

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 11 luglio 2019

"Stuber" è un action movie sull'eccentrica notte di un autista Uber, assunto da un detective privato alle corde di un sadico e sanguinario terrorista. Solo le sue abilità professionali potranno salvarlo dall'avventura più surreale della sua vita.

Stuber: una notte da detective

Stu (Kumal Nanjiani) è un autista pakistano che ha condotto la sua carriera con tranquillità e parsimonia, portando sempre tutti i clienti sani e salvi a destinazione. L'incontro con un misterioso detective (Dave Bautista) mette però a repentaglio la sua vita, quando questo ultimo lo trascina in una notte di tensione sulle tracce di uno spietato terrorista.

Stuber: un action dinamico e originale

Già nell'aprile del 2016, la 20th Century Fox aveva recentemente comprato il copione di Stuber, affidando a Jonathan Goldstein e John Francis Daley la produzione della pellicola. Nel 2017 Dave Bautista venne scelto come interprete del tenebroso detective Vic e poco tempo dopo, Micheal Dowse fu annunciato come regista ufficiale del film. Solo dopo che, nel marzo 2018, Kumal Nanjiani ottenne il ruolo di coprotagonista, vennero scritturati anche gli altri interpreti, tra cui ricordiamo Betty Gilpin, Natalie Morales, Mira Sorvino, Steve Howey; dando così vita ad un cast poliedrico e multietnico. Le riprese durarono dal 3 marzo al 2 luglio 2018, presso la città di Atlanta, in Georgia, dove sono state girate la maggior parte delle scene. Dopo anni di lavoro, il nuovo action-movie sarà presentato in anteprima mondiale alla South by Southwest nel marzo 2019.