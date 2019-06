Regia: Will Gluck

Cast: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden, David Oyelowo, Dalip Sondhi, Vivienne Awosoga

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 9 aprile 2020

"Peter Rabbit 2" è il film diretto da Will Gluck, sequel del riadattamento cinematografico del 2018 "Peter Rabbit" dell'omonima serie televisiva "Peter Rabbit", basata a sua volta sul racconto di Beatrix Potter.

Peter Rabbit 2: il coniglio dispettoso è tornato!

Dopo il successo che, soprattutto negli Stati Uniti, ha ottenuto il primo capitolo di "Peter Rabbit", l'affascinante e dispettoso coniglio Peter è nuovamente protagonista di una folle e divertente avventura.

Negli USA, infatti, il primo riadattamento cinematografico uscito nelle sale nel 2018 ha raggiunto un incasso pari a 115 milioni di dollari, mentre nel Regno Unito la Sony ha registrato l’incasso più alto (per un film a tecnica mista), con 55.7 milioni di dollari e ben quattro settimane al primo posto del Box Office. In totale, a livello internazionale, ha raggiunto la cifra di 325 milioni di dollari.

Purtroppo, per il momento, non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sulla trama e su cosa succederà al coniglietto doppiato da James Corden in questo promettente sequel.

Chissà se questa volta il simpatico Peter, insieme alle sue sorelle Coda-Tonda, Flopsy Rabbit e Mopsy Rabbit e suo cugino Benjamin Bunny riuscirà a stare alla larga dai guai!

Riusciranno a cavarsela o il signor McGregor tenterà nuovamente di trasformarli in pasticcio di coniglio?