É stato rilasciato dalla Warner Bros. Italia il trailer ufficiale e il poster dell’attesissimo “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”, il film di Cathy Yan, con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina ed Ewan McGregor, nelle sale italiane dal prossimo 6 febbraio.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn): la villain si racconta nel trailer

ssi

La splendida Margot Robbie (“C’era una volta a… Hollywood“) torna a vestire, dopo “Suicide Squad“, i panni di Harley Quinn in ““Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”, una nuova avventura in cui è la stessa protagonista a raccontarsi in modo contorto e particolare come solo questa antieroina malvagia, ma comunque simpatica, sa fare.

Personaggi fondamentali della vicenda oltre alla fantastica psicopatica sono la poliziotta Renee Montoya (Rosie Perez, “Fearless – Senza paura”, “Pitch Perfect 2”) Black Canary (Jurnee Smollett-Bell, già vista in “True Blood” della HBO), la principessa mafiosa Helena Bertinelli/Cacciatrice, interpretata da Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane”, “Fargo” in TV) e naturalmente Roman Sionis/Maschera Nera, cattivo e narcisista di Gotham con il volto di Ewan McGregor (“Doctor Sleep”), affiancato dal suo braccio destro zelante Victor Zsasz (Chris Messina “Argo”, “Sharp Objects”) serial killer antagonista da sempre di Batman.

L’azione di “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)” prende le mosse proprio da Roman Sionis che, con Zsasz, prende di mira la piccola Cass. La città viene messa sottosopra per trovare la ragazza, mentre le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano per sconfiggere Roman.

Il secondo folle e movimentato trailer

Nel trailer Harley Quinn racconta la sua stessa storia partendo da dove l’avevamo lasciata in “Suicide Squad”. Lei e Joker non sono più una coppia e la loro separazione non è stata di certo priva di conseguenze, seppur la sua voce parli di un ‘comune accordo’. La sua nuova condizione di single indipendente la porta a comprendere di avere molti nemici, ma le dà anche la consapevolezza che la sua sorte può essere condivisa con nuove compagne che hanno lo stesso nemico da combattere.

Il film, basato sui personaggi della DC Comics è diretto da Cathy Yan (“Dead Pig”), su sceneggiatura di Christina Hodson (“Bumblebee”). Nel cast tecnico figurano il direttore della fotografia Matthew Libatique (“A Star Is Born”, “Venom”); lo scenografo K.K. Barrett (“Lei”); i montatori Jay Cassidy (“American Hustle – L’apparenza inganna”, “Il lato positivo – Silver Linings Playbook”) ed Evan Schiff (“John Wick – Capitolo 2” e “John Wick 3 – Parabellum”); e la costumista Erin Benach (“A Star Is Born”). Le musiche sono di Daniel Pemberton (“Spider-Man: Un nuovo universo”).

Cassandra “Cass” Cain è interpretata dall’esordiente Ella Jay Basco.

Margot Robbie figura non solo come interprete ma anche produttrice con Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter e David Ayer.

Ecco il trailer

Lorenzo Buellis

10/01/2020