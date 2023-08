Stop Making Sense, il trailer della versione restaurata

Jonathan Demme non è stato solo un grande autore di film, ma anche un appassionato di musica nonché il regista di alcuni dei più bei documentari su musicisti che siano mai stati realizzati. Tra questi, quello che è considerato uno dei migliori film concerto di tutti i tempi, ovvero Stop Making Sense. La versione restaurata in 4K di Stop Making Sense verrà presentata in prima mondiale al Toronto International Film Festival, e verrà successivamente distribuito nelle sale americane dalla A24.

Stop Making Sense, il film

Stop Making Sense è un film concerto americano del 1984 con un’esibizione dal vivo del gruppo rock americano Talking Heads. Il film narra appunto gli avvenimenti di un concerto dei The Talking Heads. Stop Making Sense è considerato da molti critici uno dei più grandi film-concerto di tutti i tempi. Leonard Maltin lo ha definito “uno dei più grandi film rock mai realizzati”. Nel 2021, il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Library of Congress come “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”.

Il concerto funge da retrospettiva completa della storia della band fino a quel momento, con molte delle loro canzoni popolari. Dal loro primo singolo di successo ” Psycho Killer “, fino al loro album più recente. Inoltre, il gruppo esegue una canzone, ” Genius of Love “, del Tom Tom Club , un progetto parallelo per due membri della band. Il film è un esempio pionieristico dell’uso delle prime tecniche audio digitali . La band ha aumentato autonomamente il budget di $ 1,2 milioni. Le riprese di Stop Making Sense hanno attraversato quattro spettacoli dal vivo al Pantages Theatre di Los Angeles , dal 13 al 16 dicembre. Qui di seguito il trailer della versione restaurata del film che verrà presentata al TIFF e poi verrà distribuita nelle sale americane non troppo tempo dopo.