È finalmente disponibile il primo trailer ufficiale di “Dune – Parte due”

È finalmente disponibile il primo trailer ufficiale del nuovo film di Denis Villeneuve, Dune – Parte due. Il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 1 novembre 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert, con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune“, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar®. I protagonisti del film saranno: Timothée Chalamet e Zendaya. Nel cast vedremo anche: Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem.

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è inoltre prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi invece sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmakers di Dune composto da Greig Fraser, direttore della fotografia e la scenografa Patrice Vermette. Faranno parte del team anche il montatore Joe Walker, Paul Lambert che sarà il supervisore degli effetti visivi e la costumista Jacqueline West. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar® Hans Zimmer. Di seguito potrete vedere direttamente sul nostro sito il trailer del film.