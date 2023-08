Anatomy of a Fall: ecco il trailer ufficiale del film

Anatomy of a Fall, film della regista francese Justine Triet, ha trionfato nel Festival di Cannes 2023, vincendo la Palma d’oro assegnata dalla Giuria presieduta da Ruben Östlund. Sul sito web dell’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes , Anatomy of a Fall detiene un indice di gradimento del 98% basato su 41 recensioni, con un punteggio medio di 8,4/10. Su Metacritic , il film ha un punteggio medio ponderato di 89 su 100, basato su 11 recensioni di critici.

La trama riguarda Sandra, Samuel e il loro figlio non vedente Daniel che hanno vissuto in una remota località di montagna nell’ultimo anno. Quando Samuel viene trovato morto fuori casa, viene avviata un’indagine per morte in circostanze sospette. Nell’incertezza, Sandra viene incriminata: è stato suicidio o omicidio? Un anno dopo Daniel assiste al processo di sua madre, una vera e propria dissezione della relazione dei suoi genitori. Qui di seguito il trailer officiale del film.

Justine Triet, la carriera della regista di Anatomy of a Fall

Justin Triet esordisce alla regia nel 2013 con il film Age of Panic, un film drammatico girato per le strade di Parigi. Successivamente nel 2016 ha scritto e diretto la commedia drammatica romantica A letto con Victoria , che è stata nominata ai César Awards per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale. Nel 2019, il suo film commedia drammatico Sibyl è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019 , dove ha gareggiato per la Palma d’Oro. Nel 2023, il suo film thriller Anatomy of a Fall è stato presentato al Festival di Cannes 2023 e ha vinto la Palma d’oro. Ciò ha reso Triet la terza regista donna a vincere il premio. Triet ha una relazione con il regista francese Arthur Harari , con il quale ha due figli. La coppia lavora spesso insieme, come successo per esempio nello stesso “Anatomy of a Fall”.