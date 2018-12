Spider-Man - Un nuovo universo – Recensione: un film d’animazione stupefacente dall'universo Ultimate della Marvel, diretto da Bob Persichetti e Peter Ramsey

Con "Spider-Man - Un nuovo universo" la Sony porta sul grande schermo le avventure dell’Uomo Ragno in un’animazione di altissimo livello, che vede un moltiplicarsi del supereroe che si nasconde dietro il viso di Peter Parker. Lui stesso muore all’inizio del film, cosi come accade in “Morte di Spider-Man” del 2010. Tuttavia, il suo posto viene preso da altri che indossano la sua tuta, primi tra tutti un suo stesso clone, però invecchiato, e Miles Morales. Il nuovo arrivato è un ragazzino di colore di New York che frequenta la prestigiosa Brooklyn Vision Academy. Il personaggio nasce nel 2011 con una nuova serie, “Ultimate Spider-Man” sull’onda della seconda elezione del Presidente Usa Obama. Non a suo agio tra i suoi nuovi compagni, Miles, punto - come tradizione vuole - da un ragno, scoprirà una forza enorme in se stesso ma dovrà anche fare i conti con la sua famiglia che nasconde dei segreti.

Spider-Man - Un nuovo universo: il ritorno dell’uomo ragno nell’animazione

Vive di vita propria rispetto ai precedenti capitoli della saga "Spider-Man - Un nuovo universo". Grazie alla creazione di universi paralleli in tanti acquisiscono i poteri di Peter Parker, che, seppur deceduto, riappare in una nuova versione accanto a Miles. Al duo si aggregano Gwen Stacy, lo stravagante Spider Pork, un maialino con la tuta, Spider-Man noir, un detective che viene dagli anni ’30, e Peni Parker a.k.a. SP//dr, direttamente dal mondo delle anime giapponesi. Tutti insieme combatteranno contro il supercattivo Kingpin Fisk che cerca disperatamente di riportare in vita la moglie Vanessa, grazie a una gigantesca macchina infernale, che potrebbe distruggere il mondo. Ed è proprio quella che genera i cloni dell’uomo ragno, provenienti da uno spazio parallelo.

Spider-Man - Un nuovo universo: un film perfetto nell'animazione e nel messaggio

I registi Bob Persichetti e Peter Ramsey hanno creato un prodigio d’animazione, totalmente perfetto sotto ogni punto di vista. Aspetto tecnico a parte, è importante il fatto che il protagonista assoluto sia Miles, un ragazzino di colore, il primo afroamericano a indossare la maschera da ragno. É lui e la sua famiglia il cavallo di Troia di tutta l’avventura. Infatti, suo zio Aroon, cui è molto legato, si scoprirà essere il terribile Green Goblin e i due dovranno combattere in una lotta fratricida. Non di poco conto, anche il personaggio femminile di Gwen, primo amore del nostro eroe, apparsa per la prima volta nel 1965 e apparentemente morta dopo aver acquistato anche lei i superpoteri.

C’è un doppio valore aggiunto dietro “Spider-Man - Un nuovo universo”: da una parte un’animazione psichedelica e di altissimo livello, dall’altra un messaggio positivo che sottolinea come ogni persona possa essere un eroe, nonostante le insicurezze che si porta dentro. Non si può non notare, infatti, il fatto che siano al centro dell'azione una persona di colore e una donna. Lo sfasamento spazio temporale che scatena il moltiplicarsi dei personaggi potrebbe quasi ricordare quello di David Lynch in “Twin Peaks”, seppure in chiave molto più leggera. Questo fa sì che il film sia appetibile più che per un pubblico di bambini (che lo apprezzeranno comunque, senza tuttavia percepirne fino in fondo i rimandi) per quello di adulti/adolescenti appassionati della Marvel and Co.

La visione dell’opera è una vera gioia per gli occhi ma è anche un manifesto politico perfetto per i tempi del movimento Me Too. I registi si avvalgono di un’ottima sceneggiatura firmata da Phil Lord e Christopher Miller, che curano anche la produzione. Ottimi anche gli attori che danno voce ai personaggi, da Shameik Moore (Miles Spiderman) a Nicolas Cage (Spiderman noir).

Ivana Faranda