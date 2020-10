L'attrice di origine inglese Vanessa Kirby muove primi passi nel mondo del teatro. Nel 2015 entra a far parte del cast della serie televisiva “The Crown” per interpretare la principessa Margaret, ruolo grazie al quale si aggiudicherà anche un premio BAFTA. Nel 2020 vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione nel film “Pieces of a Woman” (2020).

Vanessa Kirby, una principessa in ascesa

(Wimbledon, 18 aprile 1988)

Vanessa Kirby nasce a Wimbledon, Londra, il 18 aprile 1988, da padre medico e madre editrice. Dopo aver studiato presso la scuola femminile Lady Eleanor Holles School di Hampton, e in seguito alla non ammissione alla scuola di teatro Bristol Vic Theatre School, decide di prendersi un anno sabbatico per viaggiare in Asia e in Africa, prendendo parte anche a un progetto di volontariato presso un ospedale in Sud Africa. Successivamente si iscrive e si laurea in lettere all’università di Exeter.

Inizia la sua carriera come attrice teatrale all’Octagon Theatre Bolton. Il regista teatrale David Thacker, dopo il 2009, la sceglie per recitare in tre opere: “Erano tutti i miei figli” di Arthur Miller, “Spettri” di Henrik Ibsen e “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. Per quest’ultima interpretazione, e per quelle in “Women Beware Women” e “As you like it”, nel 2009 si aggiudicherà il terzo premio Ian Charleson Award.

È del 2011 invece il suo debutto televisivo, in quell’anno infatti recita nella serie televisiva della BBC “The Hour” e nella miniserie “Grandi Speranze”.

Due anni dopo entra a far parte del cast della serie diretta da Ridley Scott “Labyrinth”, basato sul romanzo del 2005 di Kate Moss. Sempre nel 2013 è a fianco di Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood e Rupert Grint nel film “Charlie Countryman deve morire” diretto da Fredrik Bond.

Nel 2015 è nel cast di “Jupiter” diretto dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski insieme a Mila Kunis e Channing Tatum e fa un’apparizione in “Everest”, diretto da Baltasar Kormákur, nel ruolo di Sandy Hill Pittman.

"The Crown" e il successo

Il successo arriva grazie all’interpretazione nella serie tv prodotta da Netflix “The Crown”, nella quale interpreta la principessa Margaret. La serie, scritta da Peter Morgan, è incentrata sulla figura della regina Elisabetta II, di cui racconta la storia a partire dal 1947 fino ad arrivare all’inizio del XXI secolo. “The Crown”, accolta positivamente dalla critica e dal pubblico, riceve numerose nomination a premi prestigiosi. Tra quelli vinti: il Golden Globe come Miglior Serie Drammatica nel 2017, il premio Emmy nel 2017 a John Litgow come Miglior Attore Non Protagonista in una serie drammatica. Vanessa Kirby grazie all’interpretazione in “The Crown” viene nominata nel 2017 al BAFTA TV Awards come Miglior Attrice Non Protagonista, premio che si aggiudicherà però con la seconda nomination nel 2018.

Le interpretazioni al cinema

Dopo i primi lavori in produzioni cinematografiche, nel 2016 interpreta la parte di Zelda Fitzgerald nel film diretto da Michael Grandage “Genius”, nel cast Colin Firth, Jude Law e Nicole Kidman. Nel 2018 è nel film “Mission: Impossible – Fallout” e nel 2019 recita in “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”, diretto da David Leitch.

Nel 2020 si aggiudica la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia per la sua interpretazione di Martha Carson in “Pieces of a Woman” di Kornél Mundruczó, nuovamente al fianco di Shia LaBeouf, che ci racconta il dramma di una coppia nella difficile impresa di rimettere insieme i pezzi di un equilibrio che sembra ormai spezzato per sempre.

Chiara Canova