Regia: Florian Zeller

Cast: Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie, Anthony Hopkins, William Hope, Julia Westcott-Hutton, Akie Kotabe, Reza Diako, Isaura Barbé-Brown

Genere: Drammatico

Durata: 123 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: 01 Distribution

"The Son" è un film diretto da Florian Zeller e tratto da una sua opera teatrale, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022. La pellicola segna la seconda regia di Zeller, dopo il film vincitore di due premi Oscar® "The Father - Nulla è come sembra".

The Son: la trama

Nicholas ha diciassette anni e, due anni dopo il divorzio dei suoi genitori, non può più vivere con sua madre. Il ragazzo ha un male di vivere costante che lo spinge a rifugiarsi in un mondo fatto di ricordi dei momenti felici di quando era bambino. Il giovane si assenta da scuola, è tormentato e arrabbiato.

Il ragazzo decide così di andare a vivere con il padre Peter, che ha appena avuto un altro figlio dalla sua nuova compagna.

L'uomo cerca di occuparsi di Nicholas, ma la sua vita è complicata dalla presenza della sua nuova famiglia e la prospettiva di un’allettante carriera politica a Washington. Mentre cerca di risolvere gli errori del passato, Peter perde di vista il presente di Nicholas.

Note di regia

"The Son" è un film sul senso di colpa, sui legami familiari e, in ultima analisi, sull’amore. Volevo realizzarlo da diversi anni. Ero così determinato a raccontare questa storia che non avrei potuto raccontarne nessun’altra, né da un diverso punto di vista. È in parte ispirato a emozioni che conosco personalmente. Volevo condividerle con il pubblico perché so che molte persone si confrontano con i disturbi mentali e che la vergogna e lo stigma associati a questi problemi possono ostacolare conversazioni necessarie e talvolta vitali.