Tenet: fuori ora il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Questa notte, il trailer di “Tenet”, la nuova pellicola di Christopher Nolan, ha infiammato la piattaforma di gioco “Fortnite” regalando al pubblico del celebre video games gratuito minuti di vera eccitazione.

Il trailer di Tenet approda nel Battle Royale più famoso di sempre

“Fortnite” vince ancora! Come era successo per la presentazione di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” lo scorso dicembre, questa notte è (finalmente!) stato reso pubblico il trailer dell’ultimo lavoro dell’amatissimo regista Christopher Nolan.

L’attesa per le prime immagini di “Tenet” era intensissima, e il fatto che siano state lanciate proprio in un mondo virtuale non fa che aumentare l’alone di mistero che si è creato intorno a questo film. Sì, perché non si sa ancora molto sul nuovo thriller di Nolan, il cui ultimo lavoro “Dunkerque” risale al 2017.

La trama segue un gruppo di agenti segreti impegnati nel tentativo di prevenire la terza guerra mondiale; dal trailer si intuisce facilmente che i nostri sono dotati di una qualche abilità di flessione del tempo.

Il trailer ha mostrato lunghe scene d’azione in diversi paesi del mondo, tra cui quella di un aereo di linea, un Boeing 747, che si schianta infuocandosi su un edificio o quella (già epica!) che ha mostrato un’intensa sparatoria in una sala da concerto colma di persone apparentemente addormentate.

Alcuni personaggi lasciano trapelare alcune importanti frasi come “comunicare col futuro” e “inversione del tempo”, o ancora alla domanda di Robert Pattinson “Che è successo qui?”, John David Washington risponde “Non è ancora successo.”, alludendo proprio a un chiaro salto temporale il cui meccanismo non ci è però svelato.

Svelato anche il super cast

Cast internazionale anche per questa ultima fatica di Nolan, con John David Washington nei panni del protagonista del film, purtroppo ancora senza un nome. Al suo fianco Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia e il frequente collaboratore del regista Michael Caine. E ancora Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy, Himesh Patel, Denzil Smith, Martin Donovan e Sean Avery.

La data di uscita non è ancora svelata, e nonostante Nolan sia stato un presente sostenitore della riapertura delle sale cinematografiche durante la prima fase della pandemia del coronavirus, la mancanza di un riferimento reale alla possibilità di vedere il film appare come un messaggio che lui e la Warner Bros. non siano al momento in grado di mantenere le loro troppo ottimistiche promesse.

I cinema di quasi tutti i paesi del mondo sono chiusi, ma diversi stati stanno mostrando i loro sforzi per riaprirli e renderli sicuri per il pubblico che tornerà nei prossimi mesi. La maggior parte dei film che sarebbero dovuti uscire come “Wonder Woman 1984“, “Black Widow“, “Mulan” e “Fast & Furious 9“, sono stati costretti a ritardare le loro presentazioni ufficiali al pubblico, mentre altri film, come “Scooby“, “The Lovebirds” e “Artemis Fowl“, hanno trovato la loro strada su piattaforme di streaming e on demand, saltando completamente il passaggio in sala.

Grande apprezzamento da parte del pubblico, dunque, per l’innovativa e atipica presentazione di “Tenet” all’interno di Fortnite che nessuno esclude possa presto diventare una tendenza di Hollywood. D’altronde anche gli artisti Travis Scott e Marshmello hanno attirato milioni di fan con i loro concerti virtuali nel videogames.

Barbara Sebastiani

22/05/2020