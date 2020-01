Regia: Cate Shortland

Cast: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz, Ray Winstone, O.T. Fagbenle

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 29 aprile 2020

"Black Widow" è il nuovo film sulla super-eroina americana della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è il ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe. "Black Widow" è diretto da Cate Shortland e tratto da una sceneggiatura di Eric Pearson e dalla storia di Jac Schaeffer e Ned Benson. Il film vede Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, recitare a fianco di Florence Pugh, David Harbor, O.T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, e Rachel Weisz.

Black Widow: Scarlett Johansson e l'addio a Vedova Nera

"Black Widow" sarà il primo film della Fase 4 del MCU, che introdurrà un'intera gamma di nuovi personaggi, dai potenti Esseri Celesti Eternali al Maestro di arti marziali Shang-Chi. A differenza del resto della lista, la storia di Natasha Romanoff avrà luogo prima degli eventi di "Avengers: Endgame": il film approfondirà infatti il suo passato (dal momento che Natasha si è sacrificata per la Pietra dell'Anima su Vormir), costituendone di fatto un prequel. L'idea del film solista di Black Widow è nata quando il personaggio è stato presentato come unico membro femminile dei Vendicatori nel film "Iron Man 2".

"Black Widow" è ambientato dopo gli eventi di "Captain America: Civil War" del 2016, la pellicola vede la nostra protagonista in fuga verso la città di Budapest (che ci riporta immediatamente al primo film dei Vendicatori) dopo aver aiutato Steve Rogers, costretta a confrontarsi con il suo passato mentre incombe un nuovo pericolo.



Nel cast di "Black Widow" sono presenti anche David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov / Red Guardian ("Hellboy" del 2019 di Neil Marshall e "Suicide Squad" del 2016 di David Ayer), Rachel Weisz che interpreta Melina Vostokoff ("La favorita" del 2018 di Yorgos Lanthimos e "Il mistero di Donald C." del 2018 di James Marsh), Florence Pugh nei panni di Yelena Belova ("Piccole donne" del 2019 di Greta Gerwig e "Midsommar - Il villaggio dei dannati" del 2019 di Ari Aster) e O.T. Fahbenle in Mason ("The Handmaid's Tale" serie tv del 2017-2019 di Bruce Miller).

Notizie riportano anche un probabile ritorno di Robert Downey Jr. ("Dolittle" del 2020 di Stephen Gaghan e "Avengers: Age of Ultron" del 2015 di Joss Whedon) nei panni di Tony Stark in questo prequel dedicato alla Vedova Nera, che potrebbe però rivelarsi un semplice cameo non inedito tratto da "Captain America: Civil War" e non incluso nella versione home visit del film.