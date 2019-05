Regia: Michael Showalter

Cast: Issa Rae, Kumail Nanjiani

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 29 marzo 2020

"The Lovebirds" è una commedia americana diretta da Michael Showalter la cui sceneggiatura è nata dalla collaborazione tra Aaron Abrams, Brendan Gall e Martin Gero.

The Lovebirds: una folle notte per re-innamorarsi

Kumail Nanjiani e Issa Rae interpretano una coppia sull'orlo di una separazione che si lascia coinvolgere in un bizzarro e misterioso omicidio. In una lunga notte i due dovranno non solo cercare di risolvere il caso, ma soprattutto trovare un modo per far sopravvivere la loro relazione.

"The Lovebirds" riunisce l'attore Kumail Nanjiani con il regista Michael Showalter, che lo ha diretto in "The Big Sick" del 2017. Questa pellicola co-sceneggiata da Nanjiani e dalla sua partner, Emily V. Gordon, ha ottenuto diverse candidature a noti Festival Internazionali, tra cui la candidatura al Premio Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale nel 2018 e 6 candidature ai Critics Choice Award del 2018.

Kumail Nanjiani ha interpretato il programmatore Dinesh Chugtai nelle cinque stagioni della sitcom firmata HBO "Silicon Valley", mentre l'attrice Issa Rae è co-creatrice, scrittrice, produttore esecutivo e protagonista della serie TV della HBO "Insecure". È inoltre apparsa nel film drammatico "The Hate U Give - Il coraggio della verità" del 2018 di George Tillman Jr.