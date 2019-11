Taron Egerton è un attore che ha debuttato con “Kingsman – Secret Service” ed è giunto all’apice del successo con “Rocketman” nei panni di Elton John.

Taron Egerton, l’Elton John del cinema

(Birkenhead, 10 novembre 1989)

Taron Egerton nasce il 10 novembre del 1989 a Birkenhead, nel Merseyside. Pochi anni dopo, si trasferisce nel Galles dove si appassiona alla recitazione.

Il suo talento è evidente quando entra nel National Youth Theatre, grazie allo Stephen Sondheim Society “Student Performer of the Year”.

La sua formazione è ricchissima: dopo aver frequentato la Ysgol Penglais Comprehensive School, si laurea in Arte drammatica presso la RADA, studia danza, canto e coreografia.

Il debutto davanti alla macchina da presa avviene nel 2013 nella serie tv “Lewis” per la quale recita in due episodi, mentre l’anno successivo è in otto puntate di “The Smoke” (2014).

Il debutto sul grande schermo e la notorietà

Il 2014 è l’anno dell’esordio cinematografico in “Kingsman – Secret Service” di Matthew Vaughn, in cui è Gary “Eggsy” Unwin, il protetto del protagonista interpretato da Colin Firth. Per la sua prova Taron Egerton riceve una nomination come Miglior Stella Emergente ai BAFTA. L’attore tornerà a recitare per Vaughn in “Kingsman – Il cerchio d’oro“, sequel del 2017 della fortunata pellicola.

Sempre nel 2014 interpreta il fratello della scrittrice britannica Vera Brittain, protagonista – nonchè autrice del romanzo da cui è tratto il film – di “Testament of Youth“, pellicola incentrata sugli orrori della Prima guerra mondiale con Alicia Vikander e Kit Harington.

Con “Legend” del 2015 si cala perfettamente negli anni Cinquanta e Sessanta insieme a Tom Hardy nel racconto dei gemelli Kray, capi di un’organizzazione criminale britannica nell’East End di Londra.

Il 2015 è la volta di “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia“, biopic diretto da Dexter Fletcher in cui veste i panni del protagonista, lo sciatore britannico che nel 1988 divenne il primo atleta a rappresentare il Regno Unito nella disciplina del salto con gli sci alle Olimpiadi invernali. Fletcher lo dirigerà nuovamente nel 2019 in un altro biopic, “Rocketman“, presentato in competizione per la Palma d’Oro al Festival di Cannes dove ha ricevuto una standing ovation.

Nel 2018 oltre a essere nel cast di “Billionaire Boys Club” si trasforma in Robin Hood in “Robin Hood – L’origine della leggenda“, dove recita con Jamie Foxx e Jamie Dornan.

Il fascino di Taron Egerton non passa inosservato, questo bravissimo artista è stato infatti nominato uno dei 50 uomini britannici più eleganti del 2015 e del 2016 dalla rivista GQ.

Lorenzo Buellis

Taron Egerton Filmografia – Cinema

Kingsman – Secret Service, regia di Matthew Vaughn (2014)

Testament of Youth, regia di James Kent (2014)

Legend, regia di Brian Helgeland (2015)

Eddie the Eagle – Il coraggio della follia, regia di Dexter Fletcher (2016)

Kingsman – Il cerchio d’oro, regia di Matthew Vaughn (2017)

Billionaire Boys Club, regia di James Cox (2018)

Robin Hood – L’origine della leggenda, regia di Otto Bathurst (2018)

Rocketman, regia di Dexter Fletcher (2019)

Taron Egerton Filmografia – Televisione