Stasera in tv, martedì 20 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film e le serie in onda stasera in tv, martedì 20 ottobre, in prima e seconda serata. Tra i film segnaliamo il thriller “Man on Fire – Il fuoco della vendetta“, il film di fantascienza “Jupiter – il destino dell’universo“, il drammatico “Destini incrociati“, l’horror “I bambini di Cold Rock” e molti altri.

Stasera in tv, martedì 20 ottobre 2020

Questa sera in tv da non perdere il film “Jupiter – il destino dell’universo” (2015) su Canale 20 Mediaset alle 21.04. Protagonista è Jupiter Jones, una semplice donna delle pulizie che un giorno, grazie a Caine, un cacciatore incaricato di trovarla, scopre di essere talmente importante da aver ereditato qualcosa che potrebbe cambiare il destino del mondo. Un cast d’eccezioni tra cui spiccano i nomi di Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean e Eddie Redmayne.

Sul canale Nove alle 21.25 andrà in onda “Man on fire – il fuoco della vendetta” (2004) con Denzel Washington e Dakota Fanning. La vicenda è ambientata a Città del Messico, dove l’ex marine John Creasy, ha il compito di proteggere la piccola Pita, dopo che i suoi genitori hanno ricevuto diverse minacce da una banda di rapitori. L’uomo si affeziona alla bambina ed è disposto a fare di tutto pur di tenerla al sicuro.

Alle 21.10 Rai Movie propone agli spettatori il film “Destini incrociati” (1999). Un investigatore della sezione Affari Interni della polizia di Washington, di nome William (Harrison Ford), scopre che nell’incidente aereo in cui è morta sua moglie, la donna non era sola ma era accompagnata dal suo amante, a sua volta sposato con un’importante politica. William la incontra e così i due si conoscono e si innamorano.

Se invece volete optare per un film italiano, alle 21.00 su Cine34 andrà in onda la commedia “Quel bravo ragazzo“. Il film segue l’esilarante storia di Leone, figlio di mafiosi, che decide di sconvolgere le regole della “famiglia”. Nel cast Herbert Ballerina, Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo.

Stasera in tv per gli amanti dell’horror c’è invece “I bambini di Cold Rock” su Rai 4 alle 21.20. I cittadini di Cold Rock sono terrorizzati da anni dalla figura dell’ “Uomo alto”, ritenuto responsabile delle misteriose sparizioni di molti bambini del paese. La protagonista Julia non ci ha mai creduto, fino a quando un giorno entra nella camera di suo figlio ma lui è scomparso.

Su Sky Cinema 1 alle 21.15 verrà trasmesso il film d’avventura “Jumanji – The Next Level” , il sequel del primo film campione d’incassi, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. Spencer decide di rituffarsi dentro Jumanji e i suoi amici dovranno sfidare pericoli ignoti per riportarlo indietro.

Inoltre stasera per chi nei giorni scorsi si fosse perso “Chiamami col tuo nome” e “Catwoman” verranno replicati in tv in seconda serata, rispettivamente, su Rai Movie alle 23.30 e su Italia 2 alle 23.15.

Ecco la programmazione di stasera nel dettaglio:

Prima serata

“Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Rione Serra Venerdi” su Rai 1 alle 21.25

“I bambini di Cold Rock” su Rai 4 alle 21.20

“Kickboxer: Retaliation” su Italia 1 alle 21.20

“Jupiter – il destino dell’universo” su Canale 20 Mediaset alle 21.20

“Quel bravo ragazzo” su Cine34 alle 21.00

“Destini incrociati” su Rai Movie alle 21.10

“Bad Boys II” su Paramount Network alle 21.10

“El Dorado” su Iris alle 21.00

“Un amore di testimone” su Tv8 alle 21.30

“Come ammazzare il capo 2” su Italia 2 alle 21.10

“Rosamunde Pilcher: e Improvvisamente fu amore” su La5 alle 21.10

“Man on Fire – Il fuoco della vendetta” su Nove alle 21.25

“La testa tra le nuvole” su Cielo alle 21.15

“Nuclear target” su Spike alle 21.30

“Chicago P.D.” stagione 6 episodio 11 su Top Crime alle 21.10

“Alice Nevers” stagione 11 episodio 1 su Giallo alle 21.10

“La corte” su Rai 5 alle 21.15

“Un’estate a Oxford” su Rai Premium alle 21.20

“The King – Luci e ombre del re” su La2 alle 21.05

“Jumanji – The Next Level” su Sky Cinema 1 alle 21.15

“Zanna Bianca” su Sky Cinema Family alle 21.00

“Footloose” su Sky Cinema Romance alle 21.00

“Terminator 3 – Le macchine ribelli” su Sky Cinema Collection alle 21.15

“L’immortale” su Sky cinema Action alle 21.00

Seconda serata

“The Guilty – Il colpevole” su Rai 4 alle 23.21

“X-Men” su Italia 1 alle 23.35

“I vichinghi” su Canale 20 Mediaset alle 23.41

“La vita scandalosa di Lady W” su Rete 4 alle 00.47

“Amore, bugie e calcetto” su Cine 34 alle 22.45

“Chiamami col tuo nome” su Rai Movie alle 23.30

“A-Team” su Paramount Network alle 23.10

“In nome di Dio – Il texano” su Iris alle 23.37

“Catwoman” su Italia 2 alle 23.15

“Spartacus” stagione 1 Episodio 12 su Spike alle 23.30

“C.S.I. New York” stagione 8 episodio 13 su Top Crime alle 22.50

“I misteri di Murdoch” stagione 3 Episodio 3 su Giallo alle 23.10

“Katie Fforde – Danzando a Brodway” su Rai Premium alle 23.00

“L’uomo che pianse” su Tv2000 alle 22.50

“La quinta offensiva” su Italia7Gold alle 23.30

“Suits” stagione 6 episodio 8 su La2 alle 23.35

“Confessions” su LaEffe alle 23.00

“La casa di famiglia” su Sky cinema 1 alle 23.25

“Return to me” su Sky Cinema Romance alle 23.00

“Terminator Salvation” su Sky Cinema Collection alle 23.10

“Spider-Man 3” su Sky Cinema Action alle 23.00

Francesca Trovarelli