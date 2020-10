Comincia la sua carriera di attrice quasi per caso, spinta dalla passione trasmessale dalla mamma su grandi classici e film vecchi come "Via col vento", "Rebecca la prima moglie" e "Susanna", Rooney Mara diventa una stella e viene nominata ai Golden Globe, agli Oscar e vince un premio al Festival di Cannes nel 2015.

Rooney Mara: vita e formazione

Nata a Bedford, un paese di Westchester County, nello stato di New York, il 17 aprile del 1985, in una famiglia decisamente agiata e legata al mondo dello sport (il nonno paterno fondò la squadra di football americano dei New York Giants, di cui suo padre è attualmente vicepresidente, e suo nonno materno fondò quella dei Pittsburgh Steelers), Rooney Mara cominciò la sua carriera di attrice quasi per caso: durante gli anni del liceo alla Fox Lane High School, si cimentò nella recitazione solo una volta, prese il diploma nel 2003, e prima di seguire le orme di sua sorella Kate, si iscrisse alla New York University per studiare psicologia, scienze politiche e scienze sociali internazionali, specializzandosi nel no-profit.

L’esordio in “Urban Legend 3” e il successo con “Nigthmare” e “The Social Network”

Nel 2005, quando era da poco all'università, Rooney ha iniziato a ricoprire i primi ruoli d’attrice.

Il primo ruolo ottenuto è quello di Giulietta a teatro, ma avendo un cognome così conosciuto, si presta volentieri come testimonial per l'organizzazione non-profit Faces of Kiberia, che aiuta i bambini orfani di Nairobi.

Il suo debutto come attrice è una comparsa in “Urban Legend 3”.

Poi son seguiti diversi ruoli televisivi in serie come “Law & Order”, “Women's Murder Club” e “ER - Medici in prima linea”, e altre piccole partecipazioni cinematografiche.

Con l'avvicinarsi della laurea, che otterrà nel 2010, Rooney Mara intensifica la sua attività: nel 2009 è con Michael Cera in “Youth in Revolt” e nel 2010 ricopre il ruolo di Nancy nel remake di “Nightmare” diretto da Samuel Bayer, e quello di Erica Albright, la fidanzata di Mark Zuckerberg che, mollandolo, porta involontariamente alla nascita di Facebook in “The Social Network” di David Fincher.

Quest’ultimo resta colpito dalla sua interpretazione, a tal punto da affidarle immediatamente il ruolo di Lisbeth Salander nel suo “Millennium”, adattamento del primo volume della trilogia di Stieg Larsson. Il film le richiede una dura preparazione e un’estrema trasformazione fisica, che però le porta una nomination ai Golden Globe e una ai premi Oscar.

I successi più rilevanti e il premio come miglior attrice nel “Carol”

Notata da Terrence Malick, ottiene anche un ruolo nel film “Weightless”, nelle sale nel 2016.

Oramai affermata, Mara deve rinunciare al ruolo da protagonista in “Zero Dark Thirty” a causa delle numerose richieste, ma veste i panni della ex del protagonista di “Her” di Spike Jonze.

Lavora con Steven Soderbergh nel thriller “Effetti collaterali” e torna al cinema con “Ain't Them Bodies Saints” di David Lowery e “Trash” di Stephen Daldry.

Al Festival di Cannes 2015 Rooney Mara ha ottenuto il premio come miglior attrice per la sua interpretazione nel “Carol” di Todd Haynes.

La vediamo poi nel film di Malick, nel “Pan” di Joe Wright, e nel “Blackbird” che porta al cinema la piece teatrale di David Harrower.

Nel 2016 partecipa alla Festa del Cinema di Roma con due film: “Una” di Benedict Andrews, e “Lion”, adattamento di Garth Davisndel romanzo "A Long Way Home" di Saroo Brierley.

La vediamo anche nel film di Jim Sheridan “Il segreto” e in “Song to Song” di Terrence Malick.

Nel 2018 è protagonista del film di Garth Davis “Maria Maddalena”.

La nascita del primo figlio tra Rooney Mara e Joaquin Phoenix

Verso la fine di questo settembre, Rooney Mara da alla luce il suo primo figlio con l’attore Joaquin Phoneix. I due si sono conosciuti sul set di “Her” nel 2013 e hanno recitato insieme in “Maria Maddalena” e in “Don’t Worry”. Si sono sposati nel 2019.

Emanuela Toparelli