Regia: Marjane Satrapi

Cast: Anya Taylor-Joy, Rosamund Pike, Aneurin Barnard, Sam Riley, Simon Russell Beale, Jonathan Aris, Franciska Töröcsik, Tim Woodward, Mirjam Novak, Indica Watson

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 18 giugno 2020

La regista Marjane Satrapi porta sul grande schermo la storia di Marie Curie, adattando la graphic novel di Lauren Redniss nel film “Radioactive”.

Radioactive: storia di una grande scienziata

Marie Skłodowska Curie, nata polacca e naturalizzata francese, è stata una grande pioniera della ricerca sulle radiazioni. Tra i suoi record figurano l’essere stata la prima donna a vincere il Premio Nobel, la prima persona e unica donna ad averlo vinto due volte durante la propria carriera e l’unica persona ad averlo vinto in due campi diversi.

Marie Curie è inoltre stata la prima donna a insegnare all’Università di Parigi, dove aveva anche studiato da giovane sulle orme di sua sorella.

A lei e a suo marito si devono scoperte di grande rilevanza nel campo della radioattività, termine da lei stessa coniato durante le sue ricerche.

Cast e produzione

Oltre a essere una regista, Marjane Satrapi è conosciuta in tutto il mondo per il suo lavoro di fumettista. La sua graphic novel più riconosciuta e universalmente acclamata è “Persepolis”, storia autobiografica della sua vita durante la rivoluzione iraniana.

La cineasta ha realizzato adattamenti cinematografici sia di “Persepolis” (2007) che di un’altra sua graphic novel, “Pollo alle prugne” (2012), struggente vicenda di un violinista dall’animo infranto.

Il ruolo di Marie Curie in “Radioactive” è interpretato da Rosamund Pike, famosa per le sue ottime performance in pellicole come “The Informer - Tre secondi per sopravvivere” (2019) o “A Private War” (2018).

Nel cast figura anche la giovane ma già molto richiesta Anya Taylor-Joy, che ha recitato in film tra cui "Playmobil - The Movie" (2019) e "Glass" (2019).