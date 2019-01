Regia: Lino Disalvo

Cast: Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Jim Gaffigan, Gabriel Bateman, Meghan Trainor, Ryan S. Hill

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, Francia, Germania, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: n/d

“Playmobil: The Movie”, è il primo lungometraggio d’animazione ispirato al magico universo degli amati giocattoli Playmobil. Il film segue le vicende di due fratelli Charlie e Marla. Un giorno il piccolo Charlie scompare senza lasciare tracce, sarà compito della sorella più grande riportarlo a casa. Durante la sua avventura, attraverso fantastici mondi, Marla incontra e successivamente si allea con dei simpaticissimi amici: lo stravagante Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina e molti altri. Da questa avventura i due fratelli impareranno che davanti gli ostacoli più difficili della vita, basta avere degli amici fidati al proprio fianco e soprattutto credere in sé stessi.

Playmobil: The Movie: un’avventura fantastica

“Playmobil: The Movie”, è basato sulla decennale storia che ha dato vita ad una catena di giocattoli famosa in tutto il mondo dal 1974, amata dai più piccoli e più grandi.

Questo film è diretto da Lino DiSalvo, un fantastico animatore che ha lavorato per decenni nella Disney al suo primo lungometraggio da regista. DiSalvo aveva già collaborato come animatore in film come “Frozen” nel 2013, “Bolt” nel 2008 e “Chicken Little” nel 2005 per poi passare a questo progetto.

A prestare la voce ai due fratelli Marla e Charlie sono stati chiamati Anya Taylor-Joy (“Split” di M. Night Shyamalan, “Amiche di sangue” di Cory Finley) e Gabriel Bateman (“Annabelle” di John R. Leonetti, “Lights Out - Terrore nel buio” di David F. Sandberg.)

Anche altri attori hanno prestato la voce per interpretare alcuni personaggi come nel caso di Daniel Radcliffe nel ruolo dell’agente segreto Rex o Jim Gaffigan nel ruolo di Del.

Con un budget stimato di 75 milioni la produzione del film è entrata nel vivo solo nel mese di giugno del 2018 quando durante l’Annecy International Animated Film Festival sono stati diffusi alcuni dettagli della pellicola.