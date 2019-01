Regia: Andrea Di Stefano

Cast: Rosamund Pike, Ana de Armas, Joel Kinnaman, Sam Spruell, Clive Owen, Common, Ruth Bradley, Martin McCann, Jenna Willis, Nasir Jama, Dilyana Bouklieva, Eugene Lipinski, Jorge Leon Martinez, Gene Gabriel, Scott Anderson (III), Aylam Orian, James Merrill, Mateusz Kosciukiewicz, Alex Ziwak, John D. Hickman (I), Preston Sadleir, Alphonso Austin, Peter Coe, Joss Carter, Tom Bruno, Scott Martin (II)

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA , 2019

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 25 aprile 2019

“The Informer – Tre secondi per sopravvivere” segue le vicende di un ex militare addetto alle operazioni speciali. Dopo il suo congedo si ritrova in prigione per aver usato violenza nel tentativo di difendere la sua famiglia. In carcere due agenti dell’FBI convincono l'ex militare a collaborare con loro sotto copertura, cercando di incastrare il potente boss della criminalità newyorkese. Le cose si complicano quando viene ucciso per sbaglio un altro agente della polizia sotto copertura. L’uomo si ritrova così sotto il fuoco incrociato tra polizia e criminali.

The Informer – Tre secondi per sopravvivere: congedo con onore

“The Informer – Tre secondi per sopravvivere” è un film d’azione scritto da Matt Cook e diretto dal regista italiano Andrea Di Stefano, al suo secondo lungometraggio dopo il film “Escobar” del 2014 con protagonista Benicio del Toro. Questa pellicola è basata sul romanzo Three Seconds (primo titolo provvisorio del film) del duo svedese Roslund & Hellström uscito nel 2009.

Protagonista della vicenda che interpreta l’ex militare Pete è Joel Kinnaman, visto in precedenza in “Run All Night - Una notte per sopravvivere" di Jaume Collet-Serra e nel blockbuster “Suicide Squad” di David Ayer. Accanto a lui troviamo nel ruolo dell’agente FBI l’attrice britannica Rosamund Pike ( “L'amore bugiardo - Gone Girl” di David Fincher, “Hostiles – Ostili” di Scott Cooper) accompagnata da Clive Owen (“Valerian e la città dei mille pianeti” di Luc Besson, “I figli degli uomini” di Alfonso Cuarón).

“The Informer – Tre secondi per sopravvivere” è stato annunciato durante il Festival di Cannes del 2017, ma il primo trailer del film è uscito solamente nel mese di novembre del 2018.

Prodotto dalla casa di produzione Thunder Road Pictures sarà distribuito nelle sale americane da Aviron Pictures dal mese di marzo del 2019.