Titolo originale: The Woman in the Window

Regia: Joe Wright

Cast: Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Brian Tyree Henry, Liza Colón-Zayas, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Mariah Bozeman, Jeanine Serralles

Genere: Drammatico, Thriller

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 3 ottobre 2019

Joe Wright, regista del film vincitore di due Premi Oscar "L'ora più buia" (2017), torna alla direzione di una pellicola tratta da un bestseller: "The Woman in the Window" scritto da A.J. Finn.

La donna alla finestra: Rear Window 2.0

La trama racconta della dottoressa Anna Fox, una donna affetta dall'agorafobia, ovvero avere il terrore di attraversare spazi aperti come piazze o posti simili. Rinchiusa nella sua casa a New York, passa la sue giornate tra il bere un bicchiere di vino e la visione di vecchi film. La vita di Anna subirà un cambiamento quando arriveranno i suoi nuovi vicini, Jane e Alistair Russell, e lei deciderà di osservarli dalla sua finestra. All'apparenza sembra trattarsi di una famiglia modello, ma in seguito scoprirà un terribile segreto dietro la facciata che loro hanno creato; qualcosa di molto misterioso che nessuno avrebbe dovuto scoprire.

La donna alla finestra: il cast

Amy Adams ("Arrival", 2016; "Vice - L'uomo nell'ombra", 2018) interpreta la protagonista Anna Fox, una dottoressa malata di agorafobia che passa le giornate a casa sua. I ruoli dei misteriosi Jane e Alistair Russell sono presi rispettivamente dai due attori Premio Oscar Julianne Moore ("Il grande Lebowski", 1998; "Kingsman - Il cerchio d'oro", 2017) e da Gary Oldman ("Dracula di Bram Stoker", 1992; "Il cavaliere oscuro", 2008), il quale fa la sua seconda collaborazione con Joe Wright; la prima fu proprio con il film che gli valse l'Oscar nella categoria Miglior Attore Protagonista per la sua interpretazione del Primo Ministro inglese Winston Churchill in "L'ora più buia".

Tra gli altri membri del cast troviamo Brian Tyree Henry ("Se la strada potesse parlare", 2018; "Joker", 2019) e Anthony Mackie ("The Hurt Locker", 2009; "Avengers: Infinity War", 2018).