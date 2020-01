Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Edgar Ramirez, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Nyman, Dani Rovira, Ilana Guralnik, Quim Gutiérrez, Mark Ashworth, Sulem Calderon, Annika Pampel, Quintin Tyler Price, James William Ballard, Veronica Falcón

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 12 agosto 2020

“Jungle Cruise” è un film live action della Disney firmato dal regista d’azione Jaume Collet-Serra.

Jungle Cruise: una storia ispirata a qualcosa di reale

“Jungle Cruise” rappresenta il secondo tentativo della Disney di portare sul grande schermo una vicenda la cui premessa sia ispirata a una delle attrazioni dei celeberrimi parchi a tema dell’azienda.

In questo caso si tratta di un omonimo percorso acquatico presente in quattro diversi Disneyland a livello globale e la trama, come fa pensare il titolo, è incentrata su uno spericolato viaggio attraverso i pericoli e la bellezza selvaggia della giungla.

La protagonista femminile è Lily Houghton, un’intrepida ricercatrice che all’inizio del ventesimo secolo decide di capitanare una spedizione che ha come obiettivo localizzare il mitico e tanto agognato Albero della Vita, che si vocifera cresca appunto nel cuore della giungla.

A farle da guida c’è la sua controparte maschile, Frank, un veterano esperto che dovrà farle da guida sul battello che i due, accompagnati dal giovane McGregor, prenderanno per il loro viaggio. Quello che né Lily né Frank sanno è che saranno osteggiati da un altro gruppo rivale, sempre alla ricerca dell’Albero della Vita.

Cast e produzione

Jaume Collet-Serra è un cineasta che si occupa principalmente di film dalle tinte thriller, d’azione e in certi casi tendenti all’horror e al drammatico. “Jungle Cruise” non è il primo lavoro per tutta la famiglia da lui realizzato, ma Collet-Serra è senz’altro più conosciuto per opere mature come “L’uomo sul treno - The Commuter” (2018), “Paradise Beach - Dentro l’incubo” (2016) e “Run all Night - Una notte per sopravvivere” (2015).

Il regista ha già collaborato con grandi nomi del cinema, tra cui spicca Liam Neeson, ma in questo film si trova a dirigere interpreti di fama mondiale come l’ormai comprovato eroe per famiglie Dwayne Johnson (“Fast & Furious - Hobbs & Shaw”, 2019; “Jumanji - The Next Level”, 2019) ed Emily Blunt (“Il ritorno di Mary Poppins”, 2019; “A Quiet Place - Un posto tranquillo”, 2018).