Regia: Pippo Mezzapesa

Cast: Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Caterina Valente, Teresa Saponangelo

Genere: Drammatico, colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 4 ottobre 2018

"Il bene mio" è una commedia drammatica che racconta il dramma del terremoto attraverso i ricordi delle persone sopravvissute nel loro percorso di rinascita emotiva.

Il film del regista Pippo Mezzapesca è proiettato in anteprima assoluta alla 75esima edizione del Festival di Venezia nella categoria Evento Speciale nelle Giornate degli Autori.

Il bene mio: la memoria di un paese distrutto custodita nel cuore di un uomo, dopo il dramma del terremoto

"Il bene mio" è una storia che nasce dal desiderio di raccontare le vicende di un uomo sopravvissuto al terremoto che ha rasato al suolo la sua cittadina e costui si fa "custode della memoria" di un’intera comunità perduta, che tenta di rinascere e ritrovare se stessa.

Sergio Rubini interpreta Elia, il protagonista della commedia, ed è l'ultimo abitante di un paese fantasma Provvidenza, distrutto dal terremoto. L'uomo ormai, vive esclusivamente dei suoi ricordi, in particolare a quelli legati alla moglie scomparsa durante il sisma.

Elia si rifiuta di abbandonare la sua casa, nonostante sia ormai solamente un cumulo di macerie, per trasferirsi nella parte "nuova" della città composta da casermoni di cemento costruiti ai piedi della collina adiacente al suo paese, in cui tutti glia altri reduci del terremoto si sono stipati.

Rubio veste i panni di un uomo che vive nell'illusione di poter riportare la vita in quella valle desolata di macerie, l'uomo è ossessionato dal ricordo della moglie defunta Maria, e non riesce ad accogliere l'idea di ricominciare la sua vita lontano dalla sua donna e dai luoghi in cui è sempre vissuto.

L'atteggiamento di Elia (Sergio Rubini) non è condiviso da gli altri ex abitanti del paese, che invece vorrebbero spegnere anche l'ultima luce rimasta accesa a Provvidenza e ricominciare da capo la loro esistenza.

Il mio bene: il cast e la produzione

Il protagonista della commedia del regista Pippo Mezzapesa è Sergio Rubini reduce del successo ottenuto con il film "Non è un paese per giovani" del 2017 di Giovanni Veronesi. Tra gli altri membri del cast troviamo Sonya Mellah, Teresa Saponangelo, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi e Caterina Valente che interpretano i ruoli degli altri sopravvissuti al terremoto che vivono nella parte nuova della città di Provvidenza.

Il lungometraggio è stato girato tra la Puglia e la Campania, la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista Pippo Mezzapesa in collaborazione con Antonella Gaeta e Massimo De Angelis.

"Il bene mio" è una produzione a cura di Altre Storie in collaborazione con Rai Cinema, il film è nelle sale dei cinema italiani dal 4 ottobre 2018.