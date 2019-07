Questa prima settimana di luglio porta sei nuovi film nelle nostre sale cinematografiche, tra questi troviamo il ritorno in sala di Sylvester Stallone e tante commedie.

Film al cinema dal 4 luglio: i più attesi

Sylvester Stallone torna al cinema con il terzo e ultimo capitolo della saga basata sull’esperto di sicurezza Ray Breslin, diretto questa volta da John Herzfeld. In “Escape Plan 3 – L’ultima sfida” questa volta sarà ingaggiato per salvare la figlia rapita di un magnate della tecnologia di Hong Kong da una formidabile prigione lettone, il famoso penitenziario chiamato la Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a fuggire. Nel momento in cui l’agente Breslin si mette sulle tracce della ragazza rapita, anche la sua fidanzata, Abigail Ross, verrà catturata.

“Restiamo amici” è una commedia italiana diretta dal regista Antonello Grimaldi con Alessandro Roja, Michele Riondino e Violante Placido protagonisti. Il film segue le vicende di Alessandro, un pediatra ospedaliero rimasto vedovo, che vive insieme a suo figlio Giacomo. Un giorno riceve una telefonata da Gigi, un suo vecchio amico, che si trova in Brasile, in possesso di un’eredità che non può utilizzare perché vincolata a un suo erede. Non avendo lui figli si inventa insieme ad Alessandro un piano, fingere un funerale e intestare tutto al figlio del pediatra.

“Due amici“, segna l’esordio alla regia dell’attore francese Louis Garrel. Ispirato a un testo letterario francese dal titolo “I capricci di Marianne” dello scrittore Alfred de Musset, il protagonista della storia è un giovane benzinaio di nome Abel, la cui vita trascorre tra l’amore per la poesia e per le donne. Dall’altra parte troviamo invece il suo amico Clément, il quale non riesce ad ottenere un appuntamento con Mona, la cameriera del bar della stazione. La ragazza una detenuta in semilibertà una sera perde il suo treno e sarà costretta a passare la notte con i due amici.

Film al cinema dal 4 luglio: le altre uscite

La regista Mandie Fletcher dirige il film Disney “Ti presento Patrick” con protagonista Beattie Edmondson e un simpatico carlino. Questa pellicola segue le vicende di Sarah Francis una giovane donna dalla vita disastrata. Nonostante le sue proteste un giorno riceve da sua madre un cane per regalo e il suo primo problema sarà nasconderlo al padrone di casa, che ignora l’esistenza del cucciolo. Sarà proprio il carlino a cambiargli completamente la sua vita.

Pablo Trapero scrive e dirige il film “Il segreto di una famiglia” con Edgar Ramirez e Bérénice Bejo protagonisti. La pellicola racconta la storia di due sorelle che, a causa della morte del padre, si rincontrano per mantenere l’unità famigliare. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018 esce oggi nelle nostre sale il nuovo film diretto da Sébastien Marnier,”L’ultima ora“, un thriller psicologico che ha per protagonista il lato più oscuro dello spirito dei Fridays for Future. Tratto dal romanzo omonimo di Christophe Dufossé, la pellicola si svolge in una scuola superiore. Quando viene chiamato un supplente per sostituire il professore suicida capisce immediatamente che nella sua classe c’è qualcosa di strano: sei alunni, molto uniti tra loro, accomunati da un’intelligenza superiore, si comportano in modo strano e sono ostili verso tutti gli altri. Il nuovo insegnante svilupperà una vera e propria ossessione per il gruppo, fino a essere coinvolto nel loro gioco diabolico.

Tomas Barile

04/07/2019