Titolo originale: Les deux amis

Regia: Louis Garrel

Cast: Louis Garrel, Vincent Macaigne, Golshifteh Farahani

Genere: drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2015

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 4 luglio 2019

A distanza di quattro anni dalla sua realizzazione, esce nelle sale italiane "Due amici", esordio alla regia del 2015 dell'attore francese Louis Garrel.

Louis Garrel anche dietro la macchina da presa

La pellicola si ispira a un testo letterario francese dal titolo "I capricci di Marianne" dello scrittore Alfred de Musset. Durante il Festival di Cannes l'opera è stata candidata al premio Caméra d'Or, riservato alle migliori opere prime.

Protagonista della storia è un giovane benzinaio di nome Abel, la cui vita trascorre tra l'amore per la poesia e per le donne. Ma se la passione del ragazzo per l'universo femminile è ricambiata, non può dire lo stesso il suo amico Clément, una comparsa del cinema che non riesce a ottenere un appuntamento con Mona, la cameriera di un bar della stazione parigina di cui si è innamorato. La ragazza è detenuta in semilibertà e ogni sera deve prendere il treno che la riporta in prigione, ma un giorno lo perde e allora è costretta a passare la notte con i due amici.

Due amici: il cast

Nel cast di "Due amici" figurano lo stesso regista Louis Garrel, noto per aver preso parte alla celebre pellicola di Bernardo Bertolucci "The dreamers - I sognatori" (2003), e tra gli interpreti di un altro film incentrato sul un triangolo amoroso dal titolo "L'uomo fedele" (2019). Veste invece i panni dell'amico Vincent Macaigne, che ha ricevuto una candidatura ai Cesar 2014 come Miglior Attore esordiente per "La Fille du 14 Julliet" (2013). Infine a interpretare la ragazza al centro di questo ménage è l'attrice iraniana Golshifteh Farahani, che ha recitato in film come "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" e al fianco di Leonardo DiCaprio e Russel Crowe nella pellicola del regista Ridley Scott "Nessuna verità" (2008).