Il mese di marzo si apre con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 3 marzo: i più attesi

Uno dei film più attesi in uscita questa settimana al cinema è sicuramente “The Batman” nuova trasposizione cinematografica per l’uomo pipistrello. Diretto da Matt Reeves il ruolo del protagonista è affidato a Robert Pattinson in una versione veramente dark. Insieme a lui ci saranno Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Colin Farrell nel ruolo del Pinguino e Paul Dano in quello dell’Enigmista.

Ispirato dal celebre testo teatrale di fine ‘800 scritto da Edmond Rostand esce oggi in sala “Cyrano” di Joe Wright con Peter Dinklage. Una storia senza tempo con al centro un triangolo amoroso che affascina e seduce il pubblico. Cyrano, da sempre innamorato di Roxanne, non ha mai avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti. Non ritiene che il suo aspetto fisico possa ambire alla donna, della quale non si sente degno. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian.

Film al cinema dal 3 marzo: le altre uscite

Helen Mirren e Jim Broadbent sono i protagonisti della commedia britannica diretta da Roger Michell “Il ritratto del Duca”. Ambientato nell’Inghilterra dei primi anni ’60 il film segue la storia di Kempton Bunton un drammaturgo senza lavoro che si lamenta continuamente con sua moglie e il governo. Un giorno suo figlio ruba alla National Gallery un ritratto raffigurante il Duca di Wellington. Dopo averlo rimproverato, il genitore però ne diventa complice cercando di chiedere un riscatto al governo.

Sean Baker torna in sala scrivendo e dirigendo “Red Rocket” una commedia dai toni cupi e divertenti con Simon Rex protagonista. Il film racconta la storia di Mikey Saber, un ex pornostar che, dopo anni di carriera, decide di abbandonare il porno e tornare nel suo paese di origine, in Texas. Ritrovando la sua ex moglie e sua suocera tutto sembra andare male fino a quando l’ex star del cinema conosce per caso la bellissima cassiera di un negozio di dolci.

Film al cinema dal 3 marzo: documentari

Presentato alla 73ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia esce questa settimana al cinema “Voyage of Time“, documentario diretto dal regista Terrence Malick, con la voce narrante di Cate Blanchett. Il film mostra l’esplorazione del passato planetario e al contempo la ricerca di una futura collocazione nell’universo per l’umanità. Racconta nel profondo, 14 miliardi di anni tra passato, presente e futuro, ricostruendo la cronologia scientifica della Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo sul pianeta.

Edoardo Leo dirige “Luigi Proietti detto Gigi” un documentario evento dedicato ad uno dei più grandi e apprezzati attori del cinema, della televisione e del teatro italiano. Grazie alle testimonianze della sua famiglia e dei suoi amici, come Renzo Arbore, Fiorello e Paola Cortellesi, il documentario ripercorrerà la sua vita dagli inizi fino al raggiungimento del mito.

Tomas Barile

03/03/2022