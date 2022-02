Regia: Terrence Malick

Cast: Cate Blanchett, Brad Pitt

Genere: Documentario

Durata: 90 minuti

Produzione: USA, Germania, 2016

Distribuzione: Double Line

Data di uscita: 3 marzo 2022

"Voyage of Time", documentario diretto dal regista Terrence Malick, con la voce narrante di Cate Blanchett e prodotto da Brad Pitt. Presentato alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il film, è distribuito da Double Line. Disponibile dal 3 marzo 2022 nelle sale italiane.

"Voyage of Time" Trama

Il documentario mostra l'esplorazione del passato planetario e al contempo la ricerca di una futura collocazione nell’universo per l'umanità. Un inno alla natura e alla vita che si propone di forgiare una nuova, ipnotica storia della stessa vita della Terra, cogliendo la magia espressiva del cosmo non facilmente osservabile, ma del quale siamo partecipi in ogni istante della nostra esistenza. Racconta nel profondo, 14 miliardi di anni tra passato, presente e futuro, ricostruendo la cronologia scientifica della Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo sul pianeta. Un nuovo formato sperimentale, al confine tra effetti speciali tradizionali ed effetti digitali all'avanguardia. Sperimenta in modo diretto ciò che la scienza comprende del nostro mondo, della nostra storia, della nostra esistenza e, a volte, simula la cruda realtà. Il mondo invisibile intorno a noi diventa improvvisamente immaginabile, conoscibile, da tutti.

[tab title="Trailer"]