Trama Regia: Sean Baker

Cast: Simon Rex, Marlon Lambert, Brandon Lott, Sam EidsonVicky. «continua Brittney Rodriguez, Judy Hill, Brenda Deiss, Ethan Darbone, Bree Elrod, Suzanna Son, Lindsey Fuller.

Genere: Commedia

Durata: 128 minuti

Produzione:

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 3 marzo 2022 Il nuovo audace film dello scrittore-regista Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Tangerine), interpretato con una performance magnetica e frizzante da Simon Rex. "Red Rocket" è un ritratto cupo e divertente di un imbroglione tipicamente americano, e della sua città natale che lo tollera a malapena. Red Rocket Trama "Red Rocket", racconta la storia di Mikey Saber, interpretato da Simon Rex, nei panni di una pornostar che, dopo anni di carriera, decide di abbandonare il porno e tornare nel suo paese di origine, in Texas. A casa, Mikey ritrova la sua ex moglie e sua suocera, dalle quali non riceve di certo il bentornato che si aspettava. Costretti a vivere nella stessa casa, senza un nuovo lavoro, l'ex star del cinema conosce per caso la bellissima cassiera di un negozio di dolci, Strawberry interpretata da Suzanna Son. Tra i due sembra esserci da subito un ottima complicità. La loro relazione segnerà la fine di un passato fatto di cattive abitudini o sarà solo una nuova avventura?