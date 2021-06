Questa prima settimana di giugno porta nelle nostre sale cinematografiche cinque nuovi film, tra questi anche due esordi alla regia italiani.

Film al cinema dal 3 giugno: film internazionali

Dopo cinque anni dal secondo capitolo torna nelle sale il terzo film della serie cinematografica horror “The Conjuring – Per ordine del diavolo”. Il ritorno della coppia Warren, investigatori del paranormale, li vedrà questa volta seguire un caso nel quale un uomo accusato di un crimine efferato continua a ripetere di non essere lui il vero colpevole, ma di essere stato momentaneamente posseduto da un’entità soprannaturale. Seguendo questa traccia, i due si troveranno davanti a una raccapricciante verità su possessioni, occulto e omicidi che metterà a dura prova la loro esperienza.

John Malkovich torna in sala con un film polacco del regista Lech Majewski “Valley of the Gods”. L’attore statunitense interpreterà l’uomo più ricco sulla terra che vive in perfetta solitudine nella sua grande casa. Tormentato per la perdita della figlia e della moglie assume uno scrittore ormai in crisi per raccogliere le sue memorie. Nel frattempo però ha acquistato i diritti per estrarre uranio dalla Valle degli Dei in Utah, una terra sacra ed inviolabile per i Navajo.

Dalla Francia arriva un teen drama di François Ozon “Estate ‘85” con Valeria Bruni Tedeschi. Il film racconta la storia che, nell’estate del 1985, cambierà per sempre la vita del protagonista Alexis, un sedicenne con nessuna aspirazione, portandolo a crescere e scegliere il tipo di persona che vuole essere. L’incontro con David, diciottenne affascinante e seducente, è l’inizio di un radicale cambiamento che stravolgerà la sua vita.

Film al cinema dal 3 giugno: i film italiani

I film italiani in uscita questa settimana sono due pellicole di due registi esordienti.

“Maledetta Primavera” è un film di Elisa Amoruso con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli protagonisti. La pellicola segue le vicende di Nina e la sua famiglia appena trasferitasi nella periferia di Roma. Dopo alcuni problemi con l’ambientazione nella caotica città e famigliari, dove solo la nonna sembra essere un punto fermo, Nina incontra Sirley, una tredicenne sudamericana, che cambierà tutto.

Il secondo è “The Shift” un film drammatico di Alessandro Tonda che prende ispirazione dagli attentati di matrice islamica avvenuti in Europa, con protagonisti due paramedici e un attentatore adolescente. Tra i protagonisti della pellicola troveremo anche Adamo Dionisi.

Tomas Barile

03/06/2021