Regia: Elisa Amoruso

Cast: Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Federico Ielapi, Manon Bresch

Genere: commedia

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: BIM Distribuzione

Data di uscita: 12 novembre 2020

“Maledetta primavera”, diretto da Elisa Amoruso, esordio in un lungometraggio di finzione, con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli e gli astri nascenti Emma Fasano e Federico Ielapi, è un racconto di formazione nel passaggio dall’infanzia all'adolescenza. Una storia di vita, crescita e amore, vista attraverso gli occhi di una bambina che sta cambiando e costruendo la propria identità di giovane donna.

Maledetta primavera: la trama

Nel 1989, l'undicenne Nina e la sua famiglia si trasferiscono nella periferia della città di Roma. Nina non è contenta: la città e una metropoli caotica, con poche aree verdi, e trova difficile integrarsi. I suoi genitori litigano spesso, suo padre è diventato tutt'altro che un genitore esemplare, suo fratello minore ha problemi a gestire la rabbia, diventando a volte addirittura pericoloso. Inizialmente sembra la nonna l'unica a migliorare l'umore di Nina, simpatica anziana con la passione per qualsiasi gioco di carte. Ma poco dopo tutto ciò che è intorno a Nina diventa monotono, fastidioso e insopportabile. Nella stessa scuola, gestita da suore, fare amicizia è sempre più difficile.

Un giorno però, con l'umore a terra e persa ogni speranza, Nina ha un incontro inaspettato. Sirley abita nel palazzo di fronte, tredicenne sudamericana, affascinante, misteriosa e piena di vista, sogna di poter interpretare la Madonna durante la prossima processione del quartiere. Nina è attratta e incredula: Sirley la trascina in un mondo nuovo ed estraneo, dove ogni cosa ha un risvolto positivo e speciale. Lei è coraggiosa, piena di grinta, vive giorno per giorno, senza regole. Al tempo stesso è molto aggressiva con gli altri, chiusa e sfacciata in base a cosa le fa più comodo. Vicine di casa e studentesse nella stessa scuola, le due iniziano a vedersi sempre più spesso, assorbite entrambe nella vita dell'altra. Delle giovanissime donne alle prese con la crescita, l'inadeguatezza, la solitudine e la ricerca del proprio posto nel mondo.