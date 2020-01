Titolo originale: The Conjuring 3

Regia: Michael Chaves

Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, David Michael-Smith, Brandon Parker, James W. Ballard

Genere: Horror, thriller, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 10 settembre 2020

“The Conjuring - Per ordine del diavolo” è un film horror diretto da Michael Chaves che si inserisce all’interno del prolifico, omonimo franchise.

The Conjuring - Per ordine del diavolo: il ritorno dei coniugi Warren

Il primo film dell’ormai celebre saga “The Conjuring” ha avuto un tale successo da generare svariati sequel e spin-off attraverso gli anni. Alcuni di queste opere si concentrano sulla coppia dei Warren, investigatori del paranormale e autori dediti alla ricerca sul campo.

“The Conjuring - Per ordine del diavolo” è inserito all’interno di questo filone e segue le vicende dei due alle prese con un ennesimo caso. La premessa è semplice: un uomo accusato di un crimine efferato continua a ripetere di non essere lui il vero colpevole, ma di essere stato momentaneamente posseduto da un’entità soprannaturale.

Seguendo questa traccia, Ed e Lorraine Warren si troveranno davanti a una raccapricciante verità su possessioni, occulto e omicidi che metterà a dura prova la loro esperienza.

Cast e produzione

Il regista Michael Chaves è conosciuto nel mondo della cinematografia soprattutto per un suo altro film horror, “La Llrona - Le lacrime del male” (2019), storia di una madre single che lavora come assistente sociale e si ritrova, dopo un caso particolarmente strano, a essere perseguitata dallo spirito vendicativo di una donna messicana morta suicida.

A dare vita ai coniugi Warren ci sono ancora una volta i veterani dell’horror Vera Farmiga e Patrick Wilson. Tra i due si è ormai creata una certa sinergia che li vede recitare fianco a fianco in pellicole cariche di tensione come “Annabelle 3” (2019) e “L’uomo sul treno - The Commuter” (2018).

Nel cast di “The Conjuring - Per ordine del diavolo” compaiono anche attori in fase esordiente come David Michael-Smith, Brandon Parker e James W. Ballard.

Il film è distribuito in Italia dalla Warner Bros.