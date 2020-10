Regia: Alessandro Tonda

Cast: Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara

Genere: drammatico

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, Belgio, 2019

Distribuzione: Notorius Pictures

Data di uscita: 5 novembre 2020

“The Shift”, opera prima di Alessandro Tonda, scritto insieme a Davide Orsini, prende ispirazione dagli attentati di matrice islamica avvenuti in Europa, con protagonisti due paramedici e un attentatore adolescente. Alessandro Tonda è noto per varie collaborazioni di rilievo come l'aiuto regia in film e serie tv di successo: “Romanzo Criminale 2 – La serie”, “Gomorra – La serie”, “Suburra” e “Sicilian Ghost Story”. L'attrice Clotilde Hesme, star dello show francese “Les Revenants” nel ruolo di Adèle, ha recitato anche in film come “Regular Lovers” e “Love Songs”. Adamo Dionisi ha invece partecipato a successi come “Dogman”, “Pasolini”, “Suburra”, “Rocco Schiavone” e “Suburra - La serie”.

The Shift: la trama

Bruxelles, due giovanissimi terroristi, Eden e Abdel, raggiungono un liceo della città. Irrompono nella scuola e aprono il fuoco compiendo una strage dove uccidono dei loro coetanei. I due adolescenti che agiscono in nome di Allah, uno dei loro però, Abdel si fa saltare in aria prima di quanto previsto, coinvolgendo anche il compagno Eden. Militari e medici accorro sul posto; tra questi anche Isabel e Adamo che caricano sull'ambulanza un giovane ferito.

Nel tentativo di salvarlo e portarlo d'urgenza in ospedale, scoprono che si tratta di Eden, con la bomba ancora legata attorno all'addome e il detonatore in mano pronto ad essere azionato. Eden inizia a svegliarsi, ancora gravemente ferito, ma cosciente, e capace di prendere il controllo dell'ambulanza, minacciano i due paramedici di quello che è pronto a fare se non eseguiranno i suoi ordini. Isabel e Adamo, terrorizzati e sperando di evitare un'altra strage, saranno costretti a fare tutto ciò che Eden gli dice.

Tra suspence e dramma

A metà tra thriller e action, “The Shift” è un film claustrofobico e adrenalinico, dove al dramma e alla paura si aggiunge l'incoscienza, l'ingenuità e il fanatismo religioso. Una situazione fuori dal comune, dal ritmo incalzante, che ha dato vita a un clima di terrore dove le più importanti città europee sono diventate vittime di una psicosi collettiva.