Ultimo appuntamento per il mese di luglio con tre nuovi film in arrivo nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 25 luglio: il ritorno dell’agenzia

Questa settimana è in uscita nelle nostre sale un nuovo capitolo dedicato all’agenzia segreta che controllo l’entrata di extraterrestri sul nostro pianeta. In “Men In Black International” diretto da F. Gary Gray i protagonisti sono Chris Hemsworth e Tessa Thompson che prendono il posto dei celebri agenti J e K interpretati per tre film da Will Smith e Tommy Lee Jones. In questa nuova avventura i nuovi agenti H e M coordinati dal personaggio interpretato da Emma Thompson, dovranno girare il mondo per risolvere una minaccia misteriosa, una talpa all’interno della stessa organizzazione.

Film al cinema dal 25 luglio: le altre uscite

Da oggi sono in uscita al cinema anche uno dei migliori film horror di quest’anno e una commedia, entrambi provenienti dagli Stati Uniti.

“Midsommar – Il villaggio dei dannati” è il secondo film di Ari Aster dopo il successo di “Hereditary – Le radici del male” dello scorso anno. In seguito a una tragedia familiare una giovane coppia di fidanzati, Dani e Christian, decide di recarsi a un famoso festival svedese estivo. I due ragazzi, insieme al proprio gruppo di amici, vengono invitati a partecipare a una serie di attività e cerimonie che però pian piano cominciano a rivelare l’essenza inquietante del luogo e dei suoi abitanti, trasformando ben presto quell’idilliaco paradiso terrestre in un posto infernale.

“La piccola boss” è una commedia diretta da Tina Gordon Chism, con Justin Hartley e Issa Rue protagonisti. Il film segue la storia di una donna in età adulta che ha la possibilità di rivivere la vita spensierata adolescenziale, in un periodo difficile in cui le pressioni sono diventate insostenibili.

Tomas Barile

25/07/2019