Titolo originale: Midsommar

Regia: Ari Aster

Cast: Florence Pugh, Will Poulter, William Jackson Harper, Jack Reynor, Julia Ragnarsson, Björn Andrésen, Anna Åström, Henrik Norlén, Liv Mjönes, Louise Peterhoff

Genere: Drammatico, colore

Durata: 140 minuti

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 luglio 2019

"Midsommar – Il villaggio dei dannati" è il secondo film di Ari Aster ed è distribuito a un anno esatto di distanza dall’esordio del regista con "Hereditary – Le radici del male". Il premio Oscar Jordan Peele, autore di "Scappa - Get Out" e "Noi", lo ha definito un film unico, destinato a diventare termine di paragone per tutti gli horror successivi.

Un mondo di luce che nasconde le tenebre

In seguito a una tragedia familiare una giovane coppia di fidanzati, Dani e Christian, decide di recarsi a un famoso festival svedese estivo, un rifugio che ha l’aspetto di un Eden, in cui dominano i colori chiari e la natura. I due ragazzi, insieme al proprio gruppo di amici, vengono invitati a partecipare a una serie di attività e cerimonie che però pian piano cominciano a rivelare l’essenza inquietante del luogo e dei suoi abitanti, trasformando ben presto quell’idilliaco paradiso terrestre in un posto infernale.

Il cast di "Midsommar - Il villaggio dei dannati"

Nel cast è presente Florence Pugh, già interprete di "The Falling", "Lady Macbeth", "L'uomo sul treno - The Commuter" e attualmente impegnata sul set del cinecomic Marvel "Black Widow", Jack Reynor nel ruolo del suo fidanzato Christian, Will Poulter, il quale ha preso parte a celebri pellicole come ""Maze Runner - Il labirinto", "Le cronache di Narnia", il film premiato agli Oscar "Revenant - Redivivo" e nel recente "Black Mirror: Bandersnatch".

Infine sono presenti William Jackson Harper, che ha recitato in varie serie tv tra cui "Law & Order" e "The Good Place", e l’attrice svedese Julia Ragnarsson.