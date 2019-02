La Piccola Boss (2019)

Titolo originale: Little

Regia: Tina Gordom Chism, Joshua Aaron Stringer

Cast: Justin Hartley, Marsai Martin, Tone Bell, Issa Rae, Caleb Emery, Abbie Gayle, Mikey Day, Luke James, Noree Victoria

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 4 luglio 2019

"La piccola boss" è una commedia diretta da Tina Gordon Chism, con Justin Hartley e Issa Rue, Marsai Martin e Luke Jands tra gli altri. Racconta la storia di una donna in età adulta che ha la possibilità di rivivere la vita spensierata adolescenziale, in un periodo difficile in cui le pressioni sono diventate insostenibili.

La piccola boss: grandi problemi, piccolissimi segreti

Svegliarsi la mattina nel corpo tredicenne di se stessa, questo accade a Jordan Sanders nel film ed ecco che vediamo alternarsi nel ruolo Regina Hall per la versione adulta e Marsai Martin per quella adolescenziale.

Issa Rae, nominata al Golden Globe, interpreta l'assistente April, l'unica a conoscenza dell'insolito segreto.

La pellicola porta a riflettere sul prezzo del successo, sulla forza della "sorellanza" e sulla possibilità di avere una seconda opportunità per rimettere le cose a posto nel modo giusto.

La storia è di Tracy Oliver (il viaggio delle ragazze) e la sceneggiatura di Oliver e Gordon, trama che viene sviluppata partendo da un'idea iniziale della stessa Marsai Martin.

La pellicola viene distribuita nelle sale italiane da Universal Pictures.