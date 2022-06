Questa settimana di giugno porta nelle nostre sale cinematografiche sei nuovi film.

Film al cinema dal 23 giugno: made in Hollywood

Da ieri al cinema è presente il film più atteso di questa settimana ovvero “Elvis” diretto da Baz Luhrmann con Tom Hanks e Austin Butler tra i protagonisti. La pellicola narra la storia del re del Rock and Roll, seguendo la sua ascesa, il suo successo e il complicato rapporto con il manager colonnello Tom Parker.

Il regista Scott Derrickson torna sul grande schermo con l’horror “Black Phone” con un cattivissimo Ethan Hawke protagonista. Ambientato nel 1978 un serial killer di bambini soprannominato il Rapace si aggira per le strade di North Denver. A farne le spese è Finney un ragazzo come tanti ma che è costretto a scappare dai bulli e da suo padre. Quando si ritrova prigioniero in una cantina nota un telefono nero scollegato attaccato al muro. Presto però quel telefono comincia a squillare e dall’altra parte cercheranno di aiutarlo i spiriti dei ragazzi uccisi dal Rapace.

“Studio 666” è una commedia horror diretta da BJ McDonnell basata su una storia di Dave Grohl, che sarà anche tra i protagonisti insieme a tutta la band. Per registrare il loro decimo album, la rock band dei Foo Fighters si trasferisce in California a Encino, in una villa sinistra. Una volta arrivati nel posto, Dave Grohl se la deve vedere non solo con il blocco dello scrittore, ma anche con forze soprannaturali che mettono a repentaglio il completamento del disco e con esso l’esistenza della band.

Film al cinema dal 23 giugno: le altre uscite

Dalla Francia arriva “I giovani amanti” un film diretto da Carine Tardieu con Fanny Ardant, Melvil Poupaud e Cécile De France protagonisti. Shauna e Pierre s’incontrano in ospedale in occasione della morte di Mathilde, amica della donna e paziente del medico. Le loro strade s’incrociano nuovamente dopo quindici anni e, nonostante la grande differenza di età, iniziano una relazione.

Da una sceneggiatura dei fratelli D’Innocenzo esce oggi al cinema “La ragazza ha volato” diretto da Wilma Labate. Il film segue la storia di Nadia, una giovane ‘scomoda’ che abita a Trieste, città di confine tra diverse culture, un luogo dove soffia un vento potente. Nadia vive in solitudine, e da questa solitudine uscirà̀ in modo inatteso.

“Casablanca Beats” è un film proveniente dal Marocco del regista Nabil Ayouch presentato in concorso alla 74^ edizione del Festival di Cannes. Anas è un ex cantante rapper che decide di insegnare in un istituto artistico a Casablanca. Costretto a vivere in macchina e con la preside della scuola molto rigida non smetterà mai di incoraggiare i suoi studenti, a volta con metodi non convenzionali, anche quando si esibiranno in performance hip-hop non proprio eccellenti.

Tomas Barile

23/06/2022