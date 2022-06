Regia: Wilma Labate

Cast: Alma Noce, Luka Zunic, Rossana Mortara, Livia Rossi, Massimo Somaglino

Genere: Drammatico

Durata: 93 minuti

Produzione: Italia, Slovenia, 2021

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 23 giugno 2022

"La ragazza ha volato" è un film diretto da Wilma Labate da una sceneggiatura dei fratelli D'Innocenzo.

La pellicola, interpretata da Alma Noce, è stata presentata al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti Extra, ed è distribuito nelle sale cinematografiche da Adler Entertaiment.

La ragazza ha volato: la trama

"La ragazza ha volato" segue la storia di Nadia, una giovane ‘scomoda’ che abita a Trieste, città di confine tra diverse culture, un luogo dove soffia un vento potente. Nadia vive in solitudine, e da questa solitudine uscirà in modo inatteso.

Note di regia

È una storia fatta di personaggi che subiscono la vita nel disordine e l’inerzia, racconta Wilma Labate. Nadia è una ragazzetta attraente che si muove nel grigiore, con una famiglia affettuosa ma immobile nel destino della periferia, non degradata, solo difficile e sciatta. È ambientata a Trieste, una città con le strade pulite e il centro sontuoso stretto da vecchi quartieri operai e forti presenze balcaniche. Ma la storia è universale e potrebbe essere ambientata in qualsiasi città, grande o piccola, italiana o estera. In conclusione: la vita è molto più contraddittoria della finzione. Nessuno spazio per il giudizio.