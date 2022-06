Regia: BJ McDonnell

Cast: Whitney Cummings, Will Forte, Jeff Garlin, Dave Grohl, Leslie Grossman, Taylor Hawkins, Marti Matulis, Jenna Ortega, Pat Smear, Jason Trost

Genere: Commedia

Durata: 106 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 23 giugno 2022

"Studio 666" è una commedia horror diretta da BJ McDonnell, al cinema dal 23 al 29 giugno 2022, distribuita da Nexo Digital. Il film è basato su una storia di Dave Grohl. La sceneggiatura è di Jeff Buhler e Rebecca Hughes.

Studio 666: la trama

Per registrare il loro decimo album, la rock band dei Foo Fighters si trasferisce in California a Encino, in una villa sinistra, dove alcuni decenni prima, un rocker è entrato in contatto con oscure forze del male.

Una volta arrivati nel posto, Dave Grohl se la deve vedere non solo con il blocco dello scrittore, ma anche con forze soprannaturali che mettono a repentaglio il completamento del disco e con esso l'esistenza della band. Tutta la band composta da: Nate Mendel il bassista, Pat Smear il chitarrista, Taylor Hawkins il batterista, Chris Shiflett il chitarrista solista e Rami Jaffee il tastierista proveranno a impedire che l'oscura maledizione mandi all'aria tutta la loro carriera.

Carpenter padrino del film

Con "Studio 666" i Foo Fighters sono entrati nel mondo del cinema con un'horror comedy che ha per tema l’attitudine creativa e la giocosità anarchica che la band ha sempre inserito nei suoi video musicali. Da parte sua BJ McDonnell, che incontrò i Foo Fighters per la prima volta per la regia del video di "Run", canzone vincitrice di un Grammy”, aggiunge il suo estro innovativo e travolgente.

John Carpenter è stato il padrino spirituale del film, in termini di immagini, energia e suono. È proprio un tema "dal perfetto John Carpenter sound" che dà inizio alla pellicola, accompagnandola con una colonna sonora spettrale e giocosa, realizzata per gentile concessione di Roy Mayorga, batterista dei Ministry.