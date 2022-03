Questa settimana nelle nostre sale cinematografiche sono in uscita quattro nuovi film.

Film al cinema dal 17 marzo: i più attesi

Dopo quattro anni dal suo ultimo film torna sul grande schermo il regista statunitense Paul Thomas Anderson con la pellicola “Licorice Pizza”. Protagonisti di questa nuova commedia sentimentale sono Alana Haim, Bradley Cooper, Sean Penn e Cooper Hoffman figlio del compianto Philip Seymour Hoffman. Il titolo prende il nome dalla famosa catena di negozi di dischi della California meridionale, difatti il film è ambientato nella San Fernando Valley degli anni ’70 e racconta una meravigliosa storia d’amore tra i due adolescenti Alana e Gary.

Un’altra commedia in uscita da oggi al cinema è “Corro da te” firmata da Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone protagonisti. Prendendo ispirazione da un film francese la pellicola segue la storia di Gianni, un grande conquistatore di donne ed è un uomo di successo che per uno strano caso si ritrova a corteggiare la musicista Chiara. Rimasta paraplegica dopo un incidente l’incontro con lei lo cambierà e gli farà scoprire un nuovo mondo pieno di compassione e amore per il prossimo.

Film al cinema dal 17 marzo: le altre uscite

Questa settimana segna il ritorno in sala anche di Roland Emmerich pronto per un nuovo disaster movie, “Moonfall”. Protagonisti della pellicola sono Josh Gad, Patrick Wilson, Halle Berry e Donald Sutherland. Il film ci racconta cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita attorno alla terra, a causa di una forza misteriosa che agisce su di essa.

Dopo lo straordinario successo al Festival di Cannes 2021, esce nelle sale “Belle”, del visionario regista Mamoru Hosoda che rielabora in chiave contemporanea e tecnologica una delle fiabe più famose della storia, La Bella e la Bestia.

Tomas Barile

17/03/2022