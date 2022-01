Corro da te (2022)

“Corro da te” di Riccardo Milani è un remake del film francese “Tout le Monde Bebout” di Franck Dubosc.

"Corro da te": La trama

Gianni (Pierfrancesco Favino) è un grande conquistatore di donne ed è un uomo di successo. Per uno strano caso si ritrova a corteggiare la musicista Chiara (Miriam Leone) diventata paraplegica dopo un incidente. L’incontro con lei lo cambierà e gli farà scoprire un nuovo mondo pieno di compassione e amore per il prossimo.

L'ultima interpretazione della grande Piera degli Esposti recentemente scomparsa

Il regista di “Come un gatto in tangenziale” e “Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto” si cimenta in una commedia romantica agrodolce sul valore dell’inclusione per le persone con disabilità. Il regista ritaglia un piccolo ruolo per Piera degli Esposti, qui al suo ultimo film. Ancora una volta Milani si gioca la carta dell’amore con un occhio alle tematiche sociali, che in questo caso non dividono ma uniscono, non solo i due protagonisti ma anche tutti coloro che li circondano.