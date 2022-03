Titolo originale: (Ryu to Sobakasu no Hime)

Regia: Mamoru Hosoda

Cast: Kaho Nakamura, Toshiyuki Morikawa, Mamoru Miyano, Kenjirô Tsuda, Ryô Narita, Sometani Shôta, Kôji Yakusho, Tina Tamashiro, Rina Izuta, Mami Koyama

Genere: Animazione, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: Giappone, 2021

Distribuzione: Anime Factory, Wonder Pictures Italia

Data di uscita: 17 marzo 2022

Dopo lo straordinario successo al Festival di Cannes 2021 e la partecipazione ad Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 2021, esce nelle sale “Belle”, del visionario regista Mamoru Hosoda.

Già candidato all’Oscar nel 2019 per il film “Mirai", Mamoru Hosoda ha incantato pubblico e critica in tutto il mondo, rielaborando - in chiave contemporanea e tecnologica - una delle fiabe più famose della storia, parliamo della romantica “La bella e la Bestia”.

Belle: la trama

Suzu, una liceale di 17 anni, dopo aver perso la madre si ritrova a vivere con il padre nelle campagne della Prefettura di Kochi. La tragica perdita ha cambiato profondamente la bella Suzu, portandola a rinunciare a ciò che ama di più fare nella vita: cantare. Con il tempo, però, comprende che fare musica è la sua ambizione e scopo nella vita, dunque finalmente decide di reagire e si crea un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, dove diventa “Belle", un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. L'incontro con un drago misterioso la trascina a vivere la più grande e reale avventura : la vita.

In Italia “Belle" è distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media, in collaborazione con I Wonder Pictures.