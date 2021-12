Regia: Paul Thomas Anderson

Cast: Bradley Cooper, Ben Stiller, Sean Penn, Skyler Gisondo, Maya Rudolph, John C. Reilly, Emma Dumont, Mary Elizabeth Ellis, Tom Waits, Benny Safdie, Joseph Cross, Alana Haim, Emily Althaus, Cooper Hoffman, Anthony Molinari, Craig Stark, Fatimah Hassan, Bottara Angele, Charlotte Townsend, Zoe McLane, Nate Mann, Mary Eileen O'Donnell, Louis Delavenne

Genere: Commedia, colore

Durata: 133 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 3 febbraio 2022

Il Film di Paul Thomas Anderson, distribuito da Eagle Pictures, candidato ai Golden Globe come miglior film commedia musicale, "Licorice Pizza", prende il nome dalla famosa catena di negozi di dischi della California meridionale. La pellicola è ambientata nella San Fernando Valley (Los Angeles) degli anni ’70. In uscita il 3 febbraio 2022 nelle sale italiane racconta una meravigliosa storia d’amore tra i due adolescenti Alana e Gary.

Ne cast troviamo nomi stellati come: Due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie.

Nel loro debutto sul grande schermo, Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman)

Accompagnati da una meravigliosa colonna sonora, anch'essa stellata con: David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors.

Licorice Pizza: La Trama

Gary, un adolescente al liceo con la forte ambizione di diventare un attore di successo, rincorre con fermezza tutte le opportunità che possono farlo crescere nella sua carriera. Alana, ragazza di 20 anni, già affermata nel mondo del lavoro come fotografa, incontra Gary al liceo, nella giornata delle foto per l'annuario. Tra i due, nonostante la differenza di età, si accende subito una scintilla, ma Alana trova molto imbarazzante frequentare Gary e il suo gruppo di amici, tutti più piccoli di lei. La loro, sarà una storia intensa, caratterizzata da una grande intesa ma allo stesso tempo sarà ricca di litigi. I due non si dimenticheranno l'uno dell'altra facilmente.