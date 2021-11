Regia: Roland Emmerich

Cast: Josh Gad, Patrick Wilson, Halle Berry, Charlie Plummer, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland, Wenwen Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak, Maxim Roy

Genere: Fantascienza, colore

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 3 febbraio 2022

Roland Emmerich porta sugli schermi un altro disaster movie, dopo "Independence Day" e "The Day After Tomorrow". "Moonfall", con Halle Berry e Patrick WIlson, ci racconta cosa accadrebbe se la Luna perdesse la sua orbita attorno alla terra, a causa di una forza misteriosa che agisce su di essa.

Moonfall: un pianeta in imminente pericolo

La luna, dopo aver smarrito il suo moto di rotazione, è in rotta di collisione con la terra, minacciando la vita dell'intero pianeta, a rischio distruzione.

L'ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry), che lavora con la NASA, sembra aver finalmente trovato una soluzione al problema, al fine di riuscire a mettere in salvo l'intera razza umana. Ma solo pochissime settimane mancano al violento impatto e gli unici a dare credito alla sua tesi sono l'astronauta e collega Brian Harper (Patrick Wilson) e un cospirazionista, KC Houseman (John Bradley).

Il film è sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L’intera produzione è a cura di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano.

Moonfall: il ritorno del re dei disaster movie

Un manipolo di eroi chiamati a scongiurare un'estinzione di massa e un pianeta "romantico" che mostra un volto nuovo: questi sono gli ingredienti del film di Roland Emmerich.

Nel cast, oltre a Berry e Wilson, troviamo Charlie Plummer nel ruolo di Wilson da adolescente, Michael Peña che ha sostituito Stanley Tucci, nei panni di un ricco concessionario di automobili sposato con l’ex moglie di Wilson interpretata da Carolina Bartczak. Donald Sutherland è il custode degli archivi segreti della NASA in lotta con la sua coscienza; Eme Ikwuakor figura come ufficiale militare di alto rango ed ex marito del personaggio di Halle Berry; John Bradley, attore noto per il ruolo del bonario Samwell Tarly nella famosa serie tv "Il trono di spade", interpreta l’eccentrico genio che scoprirà che la luna è uscita dalla sua orbita, Maxim Roy è Gabriella Auclair, un capitano dell’esercito “indurito” che supporta la squadra di Brian e Stephen Bogaert impersona il direttore della NASA Albert Hutchings.

L'opera è distribuita nelle sale italiane da 01 Distribution.