Terzo appuntamento di questo mese d’ottobre con quattro nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 15 ottobre: commedie italiane

Enrico Vanzina torna in sala dirigendo la commedia “Lockdown all’italiana” con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella protagonisti. La pellicola segue le vicende di due coppie ormai in crisi e pronte a dividersi. Il giorno stesso della teorica partenza dei partner però arriva il lockdown che li costringerà ad una convivenza forzata e non troppo piacevole.

“Alessandra – Un grande amore e niente più” è una commedia romantica diretta da Pasquale Falcone che segue tre diverse generazioni. Francesca e Roberto sono una giovane coppia di adolescenti che vivono il loro rapporto allegri e felici. Tutto comincia a sgretolarsi quando Francesca si rende conto di essere incita. Con la fuga del ragazzo dalle responsabilità solo con l’aiuto della madre riuscirà a crescere sua figlia.

Film al cinema dal 15 ottobre: Francia e USA

Noomi Rapace e Joel Kinnaman sono i protagonisti del film diretto da Yuval Adler “The Secret – Le verità nascoste”. Maja è una sopravvissuta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale, vittima dell’Olocausto che si è ricostruita una vita tranquilla e serena in una piccola città della provincia americana. L’equilibrio che con fatica ha ritrovato viene travolto quando riconosce un volto e un fischio che già aveva sentito nel suo periodo più buio. La sua ultima decisione è quella di rapirlo per vendicarsi di tutto ciò che ha passato e dei crimini di guerra che lui ha commesso contro la sua famiglia.

Premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2013 esce questa settimana nelle nostre sale la commedia francese diretta da Benoît Delépine e Gustave Kervern “Imprevisti digitali”. Il film racconta la difficoltà di tre vicini di casa nello scendere a patti con la tecnologia, ormai entrata a far parte delle loro vite.

15/10/2020

Tomas Barile