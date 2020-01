Regia: Pasquale Falcone

Cast: Giacomo Rizzo, Pietro De Silva, Sergio Muniz, Sara Zanier, Eleonora Facchini, Antonio Apadula

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Pragma Distribuzione

Data di uscita: 19 marzo 2020

“Alessandra - Un grande amore e niente più” è una commedia romantica diretta da Pasquale Falcone che segue tre diverse generazioni.

Alessandra - Un grande amore e niente più: un sentimento complicato

Una delle coppie protagoniste della vicenda è formata dai giovanissimi Francesca e Roberto. I due sono appena quindicenni e vivono il loro rapporto in maniera del tutto priva di preoccupazioni, allegri e felici nella propria condizione di adolescenti innamorati.

Tutto questo però raggiunge una brusca fine quando Francesca scopre di essere incinta. La ragazza è molto spaventata, ma decide comunque di farsi forza e dirlo a Roberto. Lui, però, è terrorizzato all’idea di diventare padre e decide di scappare via. In questo viene aiutato anche da un trasferimento per motivi lavorativi.

Francesca, nonostante lo shock iniziale, non si dà per vinta e decide di tenere la bambina, che chiamerà Alessandra e riuscirà a crescere con amore aiutata dalla presenza di una madre comprensiva.

Cast e produzione

Pasquale Falcone è un attore e regista italiano con esperienza soprattutto nel campo della commedia. Tra i film diretti e interpretati da lui ci sono pellicole come “Lista di provocazione, San Gennaro votaci tu!” (2005), storia di un’elezione pervasa da una forte vena di ironia campana, e “E se mi comprassi una sedia?” (2015), in cui due amici decidono di realizzare un film che riesca a superare gli incassi di “Quo Vado?”.

Nel cast figurano attori come Giacomo Rizzo (“Sodoma - L’altra faccia di Gomorra”, 2013) e Pietro De Silva (“Daitona”, 2018), oltre all’esordiente Eleonora Facchini nel ruolo della protagonista Alessandra.

"Alessandra - Un grande amore e niente più" è distribuito da Pragma Distribuzione.