Titolo originale: Effacer l'historique

Regia: Benoît Delépine e Gustave Kervern

Cast: Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste e Michel Houellebecq

Genere: commedia

Durata: 110 minuti

Produzione: Francia, 2013

Distribuzione: Officine UBU

Data di uscita: 15 ottobre 2020





Orso d'Argento Premio speciale alla 70ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia del 2013, "Imprevisti digitali" è una commedia drammatica, dolce e amara al tempo stesso. Il film di Benoît Delépine e Gustave Kervern racconta la difficoltà di tre vicini di casa nello scendere a patti con la tecnologia, ormai entrata a far parte delle loro vite.

Imprevisti digitali: la trama

Tre vicini di casa che vivono in un sobborgo francese si ritrovano in situazioni assurde e imprevedibili. La loro vita è stravolta dalla personale incapacità di rapportarsi con le nuove tecnologie che ormai invadono non solo la loro esistenza, ma quella di chiunque altro. Ognuno ha un motivo, un problema con il digitale che sembra insuperabile. Marie ha il terrore di perdere il rispetto del figlio, dato che, per errore, un sex tape è finito online. Tra commenti e visualizzazioni è convinta che non sarà facile riguadagnarsi la sua fiducia. Bertrand perde la testa per una centralinista, innamorandosi di una voce senza volto, e tenta in tutti i modi di evitare alla figlia di diventare vittima del cyber bullismo, che crede sia sempre in agguato dietro qualsiasi cosa sia online. Infine Christine, divorziata a causa della sua incurabile dipendenza dalle serie tv, cerca in tutti modi di aggiungere punti alla sua valutazione come autista privato. I tre, accomunati dalla difficoltà di entrare in contatto senza disastri con un mondo globalmente digitalizzato, intraprenderanno una battaglia contro i giranti di Internet. Uno scontro aspro e divertente che sembra davvero troppo per ognuno di loro. Almeno all'apparenza.

Realtà e ispirazione

In parte ispirata al Movimento del Gilet Gialli, da qui l'elemento sociale, Imprevisti digitali sottolinea con un ironia tagliente e dissacrante la digitalizzazione del mondo, che spesso pretende di rendere tecnologico anche qualcosa di astratto e inafferrabile, dato che esiste un emoji per tutto.