Otto nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questo secondo appuntamento del mese di ottobre.

Film al cinema dal 14 ottobre: i più attesi

Esce oggi nelle sale il secondo capitolo di uno dei personaggi più acclamati dello spider-verse, Venom. In “Venom – La furia di Carnage” diretto da Andy Serkis il simbionte principale sarà interpretato sempre da Tom Hardy affiancato da Woody Harrelson e Michelle Williams. Dopo avere trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady. Durante l’intervista Kasady, condannato all’iniezione letale, preannuncia che presto riuscirà ad evadere dalla prigione e compiere nuovamente una colossale carneficina.

Ridley Scott dirige “The Last Duel” con Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck e Jodie Comer protagonisti. Basato su una storia vera il film è ambientato nella Francia del XIV secolo dove una nobildonna afferma di essere stata violentata dal migliore amico di suo marito. Quando accusa l’uomo in pubblico, il marito, si fa avanti per difendere l’onore della moglie contro l’amico attraverso un processo per duello, una lotta che si risolverà solo con la morte.

Presentato fuori concorso a questo Festival di Venezia esce oggi al cinema “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando protagonisti. In un vecchio carcere ottocentesco in dismissione per problemi burocratici lo spostamento di alcuni detenuti viene bloccato. Rimasti una dozzina sorvegliati da pochi agenti penitenziari si fanno meno stretti i controlli manifestando nuovi tipi di relazioni tra persone molto diverse tra loro.

Stefano Accorsi e Miriam Leone sono i protagonisti della commedia diretta da Simone Godano “Marilyn ha gli occhi neri”. Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. I due si incontreranno in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate, dove gli viene affidata una missione impossibile: cucinare per persone esterne al Centro. Il lavoro di gruppo non sarà semplice, ma darà a tutti la possibilità di conoscere meglio se stessi e sperimentare relazioni affettive che credevano una lontana chimera.

Film al cinema dal 14 ottobre: dall’Europa a Taiwan

Isabelle Huppert è la protagonista del film diretto da Jean-Paul Salomé “La Padrina – Parigi ha una nuova regina”. La pellicola è un thriller drammatico con degli spunti di comicità e ironia, che mostra il ritratto di una figura femminile, una donna spacciatrice in un mondo dominato da uomini: poliziotti, criminali e spacciatori.

Sempre dalla Francia arriva la commedia “#iosonoqui” di Eric Lartigau. Nel sud ovest della Francia vive in tutta tranquillità Stephane che gestisce un ristorante ed è felicemente separato. La crisi esistenziale lo colpisce attraverso instagram quando conosce una sudcoreana di nome Soo. Da un acquisto di un quadro ad una telefonata decide di lasciare tutto e trasferirsi in Corea.

Sempre una commedia ma proveniente dalla Germania esce oggi nelle nostre sale “I’m Your Man” diretta da Maria Schrader. Alma lavora a Berlino come archeologa e non conosce altro se non il suo lavoro. L’eccezione arriva quando un suo collega gli propone di “collaudare” un androide che farebbe tutto per lei. Per tre settimane dovrà vivere insieme a Tom che sarà impegnato a soddisfare una donna che non cerca nulla nella sfera emotiva.

In concorso alla 70^ edizione del Festival di Berlino arriva da Taiwan la pellicola di Tsai Ming-Liang “Days”. La storia segue le vicende di due personaggi molto diversi tra loro. Kang vive in una villa a Taiwan immersa nella natura. Non invece vive nel suo piccolo appartamento di Bangkok dove risiede dopo la sua partenza dal Laos. Per un caso i due si incontreranno in un albergo.

Tomas Barile

14/10/2021