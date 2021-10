Titolo originale: Venom: Let There Be Carnage

Regia: Andy Serkis

Cast: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Sean Delaney, William W. Barbour, Peggy Lu, Laurence Spellman, Alfredo Tavares, Michelle Greenidge, Jessie Vinning, Otis Winston, Jack Bandeira, Amrou Al-Kadhi, Brian Copeland, Stewart Alexander, Christopher Godwin, Sam Robinson, Sonny Ashbourne Serkis, Reece Shearsmith, Simon Connolly, Akie Kotabe, Rosie Marcel

Genere: Azione, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 14 ottobre 2021

"Venom - La furia di Carnage" è la seconda pellicola del Sony's Spider-Man Universe ed è il sequel di "Venom", del 2018, dedicato all'antieroe Marvel.

Venom - La furia di Carnage: una rivalità iconica

"Venom - La furia di Carnage", diretto da Andy, Serkis, porta sullo schermo una delle rivalità più iconiche del mondo dei comics, quella tra il Venom di Tom Hardy e il Carnage di Woody Harrelson.

Dopo avere trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage, Interpretato da Woody Harrelson appunto, alter ego del serial killer Cletus Kasady.

Questa storia si riallaccia alla scena post credits del primo film, quando Eddie Brock in sella alla sua moto raggiungeva il carcere di San Quentin per intervistare il famoso serial killer.

Durante l'intervista Kasady, condannato all'iniezione letale, preannuncia che presto riuscirà ad evadere dalla prigione e compiere nuovamente una colossale carneficina. Il pluriomicida, infatti, riuscirà ad evadere dal carcere ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà panico e terrore in città.

Il ritorno del protettore letale

Venom rimane uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

Le riprese del film si sono tenute prima a Londra e poi a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per "JFK", "The Aviator" e "Hugo Cabret". La sceneggiatura è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo dello stesso Tom Hardy.

Nel cast di "Venom - La furia di Carnage" troviamo oltre Tom Hardy nei panni di Eddie Brock e Woody Harrelson in quelli di Cletus Kasaday / Carnage, anche Scott Haze che sarà Roland Treece, Reid Scott invece Dan Lewis, Jenny Slate è Dora Skirth ed infine Melora Walters sarà un personaggio di nome Maria.

Anche in questo lungometraggio a far scalpore è una sconvolgente scena post credits, che trasporta lo spettatore e non solo in un universo inaspettato, quello di "Spider-Man" di Peter Parker.

La pellicola viene distribuita da Sony Pictures Italia e Warner Bros.