Regia: Maria Schrader

Cast: Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw, Annika Meier, Maren Eggert, Jürgen Tarrach, Wolfgang Hübsch, Helena Hentschel, Falilou Seck Titolo originale Ich bin dein Mensch

Genere: commedia, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Germania, 2021

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 14 ottobre 2021

Maria Schrader con "I'm Your Man", tratto dall’omonimo racconto "Ich bin dei Mensch" di Emma Braslavsk, ci trasporta a Berlino in un futuro prossimo, dove Alma (Maren Eggert), una scienziata del Pergamon Museum, prende parte a un esperimento.

I'm Your Man: l'amore ai tempi dei robot

Alma, a corto di fondi per le sue ricerche, accetta di collaborare a uno studio che la porta a trascorrere

tre settimane in compagnia di un robot umanoide, Tom, interpretato da Dan Stevens.

L'androide, progettato per adeguarsi al carattere di chi lo circonda, si trasforma fin da subito nel compagno ideale per Alma, un uomo affascinante che risponde alle sue esigenze, fino a renderla felice.

Tom dunque riesce a sciogliere lentamente il ghiaccio che circonda la donna, che ha sempre vissuto in solitudine. Eppure l'androide in realtà è una macchina programmata per farla felice, ma totalmente avulso da qualsiasi forma di romanticismo o di condivisione.

L'intelligenza artificiale e le sue sfumature

"I'm Your Man" è un film intelligente, che analizza le varie forme di intelligenza, e soprattutto la differenza tra

razionalità e artificio, emotività e programmazione.

Una commedia che esplora nel profondo le sfumature del rapporto tra Alma e Tom, sottolineando il paradosso insito nella perfezione che tenta di immergersi nella vita reale.

Maria Schrader si conferma tra le artiste tedesche più acclamate, basti ricordare la vittoria a Berlino nel

1999 per la sua performance in "Aimee & Jaguar", come la partecipazione a Roma nel 2007 con il suo

primo lungometraggio "Love Life", oltre a vari premi per le sue recenti esperienze in serie tv come

"Deutschland ’83/’86/’89" e "Unorthodox".

La pellicola è stata presentata in concorso al Festival di Berlino, dove Maren Eggert si è aggiudicata l'Orso

d'Argento come Best Leading Performance.