"The Last Duel" è un film diretto da Ridley Scott, ambientato nella Francia del XIV secolo e interpretato da Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer.

The Last Duel: la trama

Nella Francia del XIV secolo una nobildonna afferma di essere stata violentata dal migliore amico di suo marito.

Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, sono due amici, che hanno diviso più d'un campo di battaglia. Jean ha anche salvato la vita a Jacques. La vita li allontana, fino a farli diventare acerrimi rivali dopo che la moglie di Carrouges, Marguerite, viene oltraggiata da Le Gris. Marguerite decide di non nascondere l'accaduto dietro al silenzio, come era abitudine fare all'epoca. Quando accusa Le Gris in pubblico, sostenuta dal marito, Carrouges si fa avanti per difendere l’onore della moglie contro l’amico attraverso un processo per duello, una lotta che si risolverà solo con la morte. Tratto da un libro omonimo, è questo il racconto dell'ultimo duello ufficiale in terra francese.

Affleck e Damon hanno dichiarato: “Questo film è uno sforzo per raccontare la storia di una donna eroica della storia di cui la maggior parte delle persone non ha sentito parlare. Abbiamo ammirato il suo coraggio e la sua risoluta determinazione e sentivamo che la sua storia doveva essere raccontata. Abbiamo scoperto che tanti aspetti del patriarcato formale e codificato dell’Europa occidentale del XIV secolo sono ancora presenti in modi vestigiali nella società di oggi. Raccontiamo la storia dai diversi punti di vista dei personaggi per concludere che le persone vivono lo stesso evento ma con resoconti diversi, alla fine però può esserci solo una verità”.